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Джиган таки виступив в Одесі, попри скандал: відео "скасованого" концерту

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Одеса, П'ятниця 28 травня 2021 23:59
Джиган таки виступив в Одесі, попри скандал: відео "скасованого" концерту Фото: Джиган в Одесі виступив на "скасованому" концерті (instagram.com/iamgeegun)
Автор: Володимир Костирін

Скандальний концерт Джигана в Одесі у нічному клубі "Queen" таки вирішили провести, незважаючи на гнівну реакцію активістів та заяву організаторів закладу про скасування заходу за годину до початку шоу, яке було заплановане на восьму вечора.

Відео виступу російського репера 28 травня опублікував продюсер Олександр Орлов у своєму Instagram в stories.

На кадрах можна побачити, як Денис Устименко-Вайнштейн, він же Джиган, виконує свої пісні перед публікою на сцені на відкритті клубу "Queen" в Аркадії.

Джиган таки виступив в Одесі, попри скандал: відео &quot;скасованого&quot; концерту

Джиган дає концерт в Одесі в клубі "Queen" 28 травня, який нібито скасували (фото: instagram.com/stories/alexanderorlovbulldozer)

Захід проходить просто неба на території закладу, послухати артиста прийшло чимало відвідувачів.

Джиган таки виступив в Одесі, попри скандал: відео &quot;скасованого&quot; концерту

Джиган виступає в Одеському нічному клубі" Queen " 28 травня (фото: instagram.com/stories/alexanderorlovbulldozer)

Примітно, що перед цим було заявлено про скасування концерту, оскільки проти виступу Джигана, який раніше гастролював в окупованому Криму, виступили одеські активісти, які пообіцяли "відреагувати відповідним чином" на цю подію.

Але, як виявилося, щось пішло не так, і Джиган таки дав концерт у "Queen".

Відео: Джиган виступає в Одесі в клубі "Queen" 28 травня, незважаючи на заяву про "скасування" концерту

Джиган таки виступив в Одесі, попри скандал: відео &quot;скасованого&quot; концерту

Джиган прилетів до Одеси для концерту в нічному клубі 28 травня (фото: instagram.com/stories/alexanderorlovbulldozer)

Раніше ми писали про те, що в 2018-му Джиган також дав концерт в Одесі, і тоді виступ російського репера ледь не зірвався.

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