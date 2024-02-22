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Джей Ло показала обольстительные образы в новой фотосессии (фото)

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес – звезда мирового масштаба, которая смогла покорить фолловеров не только своими талантами, но и умением комбинировать вещи.

О крайних образах Джей Ло рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт журнала Variety .

Дженнифер Лопес показала обольстительные образы

Дженнифер Лопес умеет удивлять своих поклонников разными нарядами, которые очень тщательно выбирает, особенно для светских мероприятий или фотосессий. Но с каждым новым образом она удивляет все больше и больше.

Например, на этот раз Лопес продемонстрировала несколько луков, которые смогли показать всю ее красоту и роскошь.

Джей Ло появилась на обложке известного глянца Variety в платье лаймового цвета с соблазнительными разрезами на ногах, что позволяет женщине показать свою физическую подготовку и красоту.

Этот образ Лопес дополнила зелеными туфлями лодочками на каблуке и блестящим поясом.

Дженнифер Лопес демонстрирует новые образы (фото: Variety)

Второй образ звезды - это роскошное и изящное белое платье с разрезами на талии, ногах и в зоне декольте, украшенное розой.

Дженнифер Лопес демонстрирует новые образы (фото: Variety)

Еще одним образом стало черное платье из атласной ткани и характерным вырезом в зоне декольте. Лопес добавила в нее массивные колье и браслет.

Дженнифер Лопес демонстрирует новые образы (фото: Variety)

А вот четвёртое платье звезды имеет роскошный зеленый цвет с морским оттенком. Она также имеет соблазнительные разрезы. Этот лук Лопес дополнил яркими малиновыми туфлями и браслетами.

Дженнифер Лопес демонстрирует новые образы (фото: Variety)

Следует сказать, что прическа и макияж Дженнифер одинаковые во всех четырех образах. Распущенные волосы и макияж в натуральных оттенках.

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