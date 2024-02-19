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Американская телеведущая Ханна Гудвин показалась в платье от украинского бренда (фото)

Понедельник 19 февраля 2024 17:55
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Американская телеведущая Ханна Гудвин показалась в платье от украинского бренда (фото) Ханна Гудвин (фото: instagram.com/hannahg11)
Автор: Юлия Любченко

Ханна Гудвин - популярная американская телеведущая, которая, как и многие другие голливудские звезды, выбираю украинские бренды для светских мероприятий и повседневной жизни.

О том, какое платье выбрала Гудвин для премии People's Choice Awards, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories звезды.

Ханна Гудвин показала платье от украинского бренда

Украинские бренды очень полюбились голливудским звездам, поскольку они часто выбирают платья, шляпы, сумки и многие другие вещи, которые изготовляют украинские дизайнеры.

Популярная ведущая не стала исключением, поскольку для важной премии People's Choice Awards девушка выбрала роскошное белое платье из свадебной коллекции, от бренда Milla Nova.

Платье Гудвин, на первый взгляд, легкое и очень стильное, поскольку оно полупрозрачное и изготовлено из перьев, которыми они покрыты по всей длине.

Американская телеведущая Ханна Гудвин показалась в платье от украинского бренда (фото)Американская телеведущая Ханна Гудвин показалась в платье от украинского бренда (фото)

Скриншоты

Этот наряд позволяет Ханни продемонстрировать зону декольте, поскольку она открыта и свою оригинальность и неповторимость.

Девушка показала свое платье в Instagram-stories, на которых очень заметно, как сильно оно довольно своим внешним видом. Поскольку девушка позирует в зеркале и прямо перед камерами дома.

Следует признать, что платье действительно выглядит невероятно, ведь изготовлено с особым подходом, потому что именно так производятся украинские брендовые вещи.

Американская телеведущая Ханна Гудвин показалась в платье от украинского бренда (фото)Американская телеведущая Ханна Гудвин показалась в платье от украинского бренда (фото)

Скриншоты

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