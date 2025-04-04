Дженнифер Лопес впервые за долгое время появилась на публике с 17-летней дочерью (фото)

Дженнифер Лопес пришла на премьеру бродвейского спектакля "Спокойной ночи и удачи", которым Джордж Клуни дебютировал в театре "Winter Garden" в Нью-Йорке.

Звезда решила сделать этот выход незабываемым, надев роскошное черное бархатное платье с глубоким декольте, которое дополнила элегантным украшением на шею и изысканным клатчем.

Как отмечает Daily Mail, певица выглядела так, будто намеревалась напомнить Бену Аффлеку, что именно он потерял.

Компанию Джей Ло составила ее дочь Эмма. Для события девушка выбрала стильный черный костюм, белую рубашку и галстук в клетку, дополнив образ модными прозрачными очками и изящными аксессуарами. Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Обе выглядели уверенно и счастливо, и на фото видно, как Эмма широко улыбается рядом с мамой. Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

К слову, Эмму и ее брата-близнеца Макса Лопес воспитывает вместе с бывшим мужем Марком Энтони, с которым она развелась в 2014 году.

Музыкант женат на модели Наде Феррейри, а в июне 2023 года они стали родителями.

Тем временем Джей Ло в 2022 году вышла замуж за актера Бена Аффлека. Однако их брак не продлился долго - ровно через два года после свадьбы она подала на развод. До этого они уже несколько месяцев жили отдельно. У пары нет общих детей.

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