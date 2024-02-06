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Дженнифер Лопес продемонстрировала соблазнительный образ с розой (фото)

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес любит поражать не только свою вторую половинку и родных, но и своих фанатов, которые иногда не ожидают от нее таких поступков или нарядов.

О том, чем Джей Ло поразила фолловеров на этот раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Дженнифер Лопес продемонстрировала соблазнительный образ с розой

Дженнифер часто имеет возможность выходить на разные мероприятия, поэтому она выбирает такие образы, которые действительно приятно шокируют. Мы уже видели, какую любовь Дженнифер проявила к лугам с живыми цветами, теперь она показывает, как можно добавить в гардероб декоративные, но не менее эффектные.

Лопес поделилась новыми кадрами в интересном образе. С первого взгляда видно, насколько неординарен стиль певицы.

Джей Ло надела белое обтягивающее платье, которое подчеркивает ее стройную талию, плоский живот и бедра.

Но основная изюминка платья в том, что от шеи до зоны декольте ее переплетает серебряная роза, подчеркивающая силуэт артистки и делает ее образ по-особому сияющим и заметным.

Также Лопес добавила в лук серебряные высокие сапоги, которые прекрасно гармонируют с розой,  серьгами и ярко сверкают.

Дженнифер Лопес в обольстительном образе (фото: instagram.com/jlo)

На этот раз певица решила собрать волосы в аккуратный пучок на затылке и оставить только небольшие локоны у лица, чтобы прическа выглядела более свежей и интересной.

Нельзя проигнорировать макияж Дженнифер, который опять же исполнен в чудесных оттенках. Глаза накрашены коричневыми тенями, губы также имеют естественный цвет, а вот скулы будто имеют слегка персиковый цвет.

Этот образ не может быть незамеченным, ведь в нем есть столько интересных деталей, которые делают его особенным и неповторимым. Джей Ло знает, как производить впечатление и одежда очень помогает ей получать взгляды с увлечением и комплименты от коллег, мужа и фолловеров.

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