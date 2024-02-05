Дженнифер Лопес зажгла на сцене в топе от украинского бренда (видео)

Дженнифер Лопес умеет удивлять своими образами, но зачастую они состоят из украинских брендов. На последнем выступлении певица зажгла в топе от Ивана Фролова.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео-выступление Джей Ло в Instagram.

Дженнифер Лопес вышла на сцену в топе от украинского бренда

В последнее время Дженнифер все чаще выбирает вещи от украинских брендов. Особого внимания заслуживает бренд Frolov. Похоже, у Джей Ло появился фаворит, ведь женщина в двух последних клипах была одета в изделия Ивана. А теперь певица зажгла его одежду и на сцене.

Лопес вышла на сцену шоу "Saturday Night Live", где танцевала в белом топе-рубашке и соединила его с широкими брюками и укороченным пиджаком.

Стоит сказать, что такой образ является классическим и современным одновременно, ведь Джей Ло с помощью топа подчеркивает свой идеальный пресс и демонстрирует, как она умеет танцевать.

Также женщина оставила волосы распущенными и лишь слегка накрутила локоны, которые все выступление просто "летали" от ее зажигательных танцев.

Макияж артистки был не слишком ярким, ведь Лопес любит натуральные оттенки, поэтому нюд опять стал лучшим вариантом для образа Дженнифер. Также на шее Лопес сверкала подвеска из камней, которую было сложно не заметить даже издалека.