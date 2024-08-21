Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком

Сообщается, что знаменитость решилась на этот шаг 20 августа - в день годовщины их с Беном свадьбы.

При этом в юридических документах указана дата расставания - 26 апреля 2024 года.

Уточняется, что у пары нет брачного контракта. По сообщениям источников, их разрыв, возможно, произошел из-за финансовых разногласий.

Пара уже давно проживает отдельно, а в день рождения Лопес Аффлек приобрел новый дом.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Источники сообщают, что это стало для Дженнифер настоящим "ударом по сердцу" и она окончательно решила завершить отношения.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручились в 2002 году, но вскоре отменили помолвку. Спустя много лет они снова стали парой и поженились в 2022 году.

Несколько месяцев назад появились слухи о возможном разводе пары. По слухам, причиной проблем в их отношениях стало чрезмерное внимание общественности к их союзу.