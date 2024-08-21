Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком

55-летняя Дженнифер Лопес официально подала на развод с 52-летним Беном Аффлеком.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что знаменитость решилась на этот шаг 20 августа - в день годовщины их с Беном свадьбы.
При этом в юридических документах указана дата расставания - 26 апреля 2024 года.
Уточняется, что у пары нет брачного контракта. По сообщениям источников, их разрыв, возможно, произошел из-за финансовых разногласий.
Пара уже давно проживает отдельно, а в день рождения Лопес Аффлек приобрел новый дом.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Источники сообщают, что это стало для Дженнифер настоящим "ударом по сердцу" и она окончательно решила завершить отношения.
Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручились в 2002 году, но вскоре отменили помолвку. Спустя много лет они снова стали парой и поженились в 2022 году.
Несколько месяцев назад появились слухи о возможном разводе пары. По слухам, причиной проблем в их отношениях стало чрезмерное внимание общественности к их союзу.
Ранее мы рассказывали, что Дженнифер Лопес и сын Бена Аффлека хорошо провели время вместе.
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