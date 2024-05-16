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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода: подробности

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Похоже, одна из самых известных пар Голливуда, певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, которые два года назад сыграли свадьбу, переживают серьезный кризис в браке. По мнению инсайдеров, пара близка к разрыву.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на In Touch Weekly.

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По информации источника, Бен Аффлек "переехал" из дома, который влюбленные вместе делили.

"Бен уже съехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, на поиски которого они потратили два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться долго", - сообщил инсайдер изданию.

Напомним, что актеры познакомились в 2001 году и вскоре после этого Аффлек сделал предложение певице.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Планировалось, что свадьба пары состоится в 2003 году, однако ее отменили накануне.

В 2021-м знаменитости снова возобновила свои отношения, и всего через несколько месяцев Бен сделал Дженнифер предложение.

В следующем году стало известно, что они тайно поженились.

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