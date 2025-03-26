Дженнифер Энистон и Педро Паскаль провели вечер вместе: что известно об их отношениях

Что известно о свидании Энистон и Паскаля

Папарацци заметили звездную парочку в одном из ресторанов западного Голливуда. 56-летняя Дженнифер и 49-летний Педро выходили из отеля Sunset Tower после ужина в Западном Голливуде.

Для вечерней прогулки Энистон выбрала джинсы, белую футболку и жилетку, а Педро - кожаную куртку и светлые брюки.

Они прибыли в заведение чуть позже 20:00 и разъехались по отдельности после трехчасового ужина. На прощание актеры коротко пообщались около пяти минут возле парковки.

Конечно, для поклонников было достаточно этих кадров, чтобы сделать выводы о романе. Не секрет, что актеры скрывают свою личную жизнь, поэтому громко комментировать совместный вечер они не стали.

Дженнифер и Педро хорошо смотрятся друг с другом, однако, по слухам, это была исключительно деловая встреча.

Какие отношения между Паскалем и Энистон

Педро Паскаль очень хорошо относится к звездной коллеге. Отвечая на вопрос одного из журналистов на красной дорожке премьеры второго сезона сериала "Последние из нас", он заявил, что не против присоединиться к ее хитовому сериалу "Утреннее шоу".

"Это было бы не так уж и плохо. Я бы сделал что угодно для Дженнифер", - отметил Педро.

Педро Паскаль (фото: GettyImages)

Актер назвал Энистон замечательным другом во времена кризиса.

"Думаю, лучшее, как я могу это описать, - то, что я помню. Если вы находитесь на вечеринке и встречаетесь взглядом с Джен, она точно знает, что с вами происходит, и точно знает, как сделать так, чтобы вы себя чувствовали хорошо", - заметил он.

Паскаль также сказал другому репортеру, что они в хороших дружеских отношениях и прокомментировал тот самый ужин.

"Это был веселый ужин с мартини", - отметил он.

Впоследствии источники также заявили, что актеры не встречаются. Между ними царит исключительно дружба и уважение.

Дженнифер Энистон (фото: GettyImages)

Напомним, Дженнифер Энистон была замужем дважды: на Брэде Питте и Джастине Теру. А вот Паскаль еще ни разу не был женат. Оба актера предпочитают не афишировать свою личную жизнь.

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