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Джамала стане учасницею Танців з зірками в Польщі

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Джамала, яка зараз бере активну участь у благодійних концертах в Європі і розповідає про війну, візьме участь у польській версії шоу Танці з зірками.

Інформація про це з'явилася на польському порталі Wirtualne media з посиланням на неофіційні джерела.

"Участь Джамали можна інтерпретувати як данину поваги українській громаді в Польщі, особливо після початку війни в Україні. Сама Джамала виїхала з рідної країни після російської агресії спочатку до Румунії, а потім до Туреччини", - передає видання.

Крім того, воно назвало імена дев'яти учасників 13-го сезону танцювального шоу - серед них відомий детектив, інстаблогер, спортсмен і модель.

Також вперше в історії польського проекту на паркет вийде одностатева пара.

Одним з учасників став архітектор і модель Яцек Єлонек, який був головним героєм гей-реаліті Прекрасний принц, учасниками якого були чоловіки.

Про це повідомляється і на офіційній Instagram-сторінці Танців з зірками.

Сама Джамала дану інформацію поки що ніяк не коментує.

Відзначимо, що в 2021 році співачка брала участь в українській версії Танців з зірками в парі з Антоном Нестерко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами і показала милі фото.

До слова, Джамала виставила на аукціон сукню, в якій вона відкривала пісенний конкурс "Євробачення". Співачка розраховує, що виручені кошти будуть передані на потреби ЗСУ і постраждалим від війни українцям.

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ДжамалаТанцы со звездами