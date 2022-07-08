Джамала стане учасницею Танців з зірками в Польщі

"Участь Джамали можна інтерпретувати як данину поваги українській громаді в Польщі, особливо після початку війни в Україні. Сама Джамала виїхала з рідної країни після російської агресії спочатку до Румунії, а потім до Туреччини", - передає видання.

Крім того, воно назвало імена дев'яти учасників 13-го сезону танцювального шоу - серед них відомий детектив, інстаблогер, спортсмен і модель.

Також вперше в історії польського проекту на паркет вийде одностатева пара.

Одним з учасників став архітектор і модель Яцек Єлонек, який був головним героєм гей-реаліті Прекрасний принц, учасниками якого були чоловіки.

Про це повідомляється і на офіційній Instagram-сторінці Танців з зірками.

Сама Джамала дану інформацію поки що ніяк не коментує.

Відзначимо, що в 2021 році співачка брала участь в українській версії Танців з зірками в парі з Антоном Нестерко.