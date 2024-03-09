Джамала рассекретила пол будущего ребенка

Кто родится у Джамалы

Так, цитируя строчки стихотворения Шевченко "И Архимед, и Галилей", 40-летняя исполнительница сообщила, что у нее будет третий сын.

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі", - процитировала певица.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, о том, что Джамала беременна третьим ребенком, она сообщила в день проведения Национального отбора на Евровидение 2024.

Отметим, что артистка и ее муж Бекир Сулейманов воспитывают двух сыновей - Эмира, которому в марте будет 6, и Селима, которому в июне исполнится 4.