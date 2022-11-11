Зеркальная дата может принести неприятности: кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее

Гороскоп на ближайшие дни расскажет, кому из знаков Зодиака стоит проявить осторожность в разных сферах жизни. Луна покинула знак Тельца и сейчас находится в Близнецах, и это может проявиться в сомнениях и изменении настроения.

11 ноября - зеркальная дата. Однако из-за положения Луны, в такой день будет сложнее сконцентрироваться, могут возникнуть задержки и проблемы с планированием. Не стоит принимать серьезные решения и направить силы на то, чтобы разобраться со своими чувствами и эмоциями.

Телец

11 ноября может произойти кризис в ваших личных отношениях - они станут уязвимыми. Если вы присмотритесь, то сможете установить источник проблем и найти решение для их устранения.

Не сдавайтесь, так как вы уже вышли на финишную прямую. Не торопитесь с выводами, наберитесь терпения, ведь ваши заботы скоро решатся.

Лев

Дисбаланс ожидается в профессиональном плане и может затронуть ваши обязанности по отношению к семье. Близкие люди могут вам сообщить об этом напрямую и так как все будет происходить одновременно - вы почувствуете давление.

Задумайтесь, готовы ли вы пойти на компромисс, чтобы все исправить. Если не готовы, отложите все важные разговоры и решения на другой день. Подождите, как будут развиваться события, поговорите с тем, кому вы доверяете.

Водолей

Столкновение Солнца и Сатурна 11 ноября заставит вас критически относиться к себе и внимательнее наблюдать за отношением к вам других людей. Постарайтесь не принимать все происходящее на свой счет. Чье-то отношение зачастую говорит не об истинном отношении к вам, а об отношении другого человека к самому себе.

Если вам покажется, что все идет плохо, сохраняйте позитивное мышление - именно оно позволит изменить ситуацию к лучшему.