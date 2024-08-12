Зеркала в интерьере: как лучше всего вешать их в разных комнатах и почему

Зеркало - это не просто элемент декора, а настоящий «волшебник» интерьера. Если разместить его правильно, оно станет вашим верным союзником в создании стильного пространства. Но будьте осторожны: неправильное размещение может превратить ваш интерьер в сплошную дизайнерскую неудачу. Как же найти идеальное место для зеркала в разных комнатах?
РБК-Украина (проект Styler) исследовало, какие размеры и формы зеркал подходят разным помещениям в доме.
Зеркала - это не только о том, чтобы увидеть себя в отражении. Они выполняют множество важных функций:
Коррекция пространства. Узкие коридоры и маленькие комнаты могут получить вторую жизнь благодаря зеркалам. Они зрительно «раздвигают» стены, создавая иллюзию пространства и открытости.
Устранение недостатков интерьера. Зеркала умело скрывают неудачные архитектурные решения, такие как выступы или арки, перетягивая внимание на себя и отвлекая от недостатков.
Световое отражение. Зеркала играют со светом, умножая его и распределяя по всему пространству. Разместите перед зеркалом источник света - и помещение наполнится мягким, рассеянным светом.
Чтобы зеркала работали на вас, создавая уют и гармонию, соблюдайте несколько простых правил:
В спальне
Старайтесь расположить зеркала так, чтобы избегать отражения в них во время пробуждения или засыпания. Если ваша спальня достаточно просторна, напольное зеркало во весь рост станет отличным выбором. А если места мало, остановитесь на стильных решениях:
В гостиной
Для гостиной важно максимально использовать естественный свет. Если окна выходят на южную сторону, разместите зеркало напротив, чтобы свет заполнил всю комнату.
Зеркальная стена над диваном придаст гостиную элегантность, а необычные цветные или состаренные зеркала подчеркнут ее уникальный стиль. Подберите раму, соответствующую общему дизайну - для классического стиля подойдет деревянная, для модерна - металлическая.
В холле
В прихожей зеркало - это не просто элемент декора, а необходимость. Откажитесь от больших трельяжей в пользу зеркала во весь рост, расположенного на дверях или напротив входа. Если места мало, круглое зеркало создаст гармоничный акцент.
В ванной комнате
Для ванной зеркало - это неотъемлемая часть интерьера. Оно может быть лаконичным, без рамы, или, наоборот, стать ярким акцентом в фигурной оправе. Попытайтесь выбрать модель с подсветкой и обогревом - это сделает ваши утренние ритуалы еще приятнее.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Glass Guru, Homes and Gardens, My Domaine.