"Дякую вам, русскіє, за те, що створили нашу Україну": Положинський "розірвав" росіян актуальним віршем

Колишній лідер групи "Тартак" Олександр Положинський у важкий для країни час опублікував злободенний вірш. У ньому він подякував росіянам, що вони допомогли нам побудувати справжню державу.
Поезію музикант опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Дякую вам, русскіє, за те
Що створили нашу Україну
Знаю я - це діло непросте
З нічого створити нам країну
Дякую вам, русскіє, за "ї"
І за нашу українську мову
Що щебечуть нею солов‘ї
А не лижуть нею щось корови
Дякую вам, русскіє, за борщ
Що самі задовольнились щами
Вас хапає кулінарний корч
Ми ж собі смакуєм до нестями
Дякую вам, русскіє, за все -
За пісні, казки і вишиванки
За "французьке" "пан теля пасе"
За ракети наші, і за танки
Дякую вам, русскіє, за Пу
За його шизові круговерті
Так, він вийшов на війни тропу
Але й вас вона веде до смерті
Може вас це поки не гребе
Але варіантів небагато
Можна втратити самих себе
Або тільки дядю-психопата
Положинський опублікував вірш про росіян і Україну (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)
Серед українців вірш отримав великий позитивний відгук, в коментарях вони висловили свої емоції.
Відзначимо, що музикант підтримує Україну не тільки своєю творчістю, він проявляє свою активну громадянську позицію. Так, нещодавно він записався до лав територіальної оборони, про що і повідомляв у соцмережі.
"Це повинно було відбутися на 10 днів раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - писав він.
Як ми раніше писали, зірка футболу Зінченко виступив проти військової агресії Росії.