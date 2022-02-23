"Дякую вам, русскіє, за те, що створили нашу Україну": Положинський "розірвав" росіян актуальним віршем

Дякую вам, русскіє, за те

Що створили нашу Україну

Знаю я - це діло непросте

З нічого створити нам країну

Дякую вам, русскіє, за "ї"

І за нашу українську мову

Що щебечуть нею солов‘ї

А не лижуть нею щось корови

Дякую вам, русскіє, за борщ

Що самі задовольнились щами

Вас хапає кулінарний корч

Ми ж собі смакуєм до нестями

Дякую вам, русскіє, за все -

За пісні, казки і вишиванки

За "французьке" "пан теля пасе"

За ракети наші, і за танки

Дякую вам, русскіє, за Пу

За його шизові круговерті

Так, він вийшов на війни тропу

Але й вас вона веде до смерті

Може вас це поки не гребе

Але варіантів небагато

Можна втратити самих себе

Або тільки дядю-психопата

Положинський опублікував вірш про росіян і Україну (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Серед українців вірш отримав великий позитивний відгук, в коментарях вони висловили свої емоції.

Я зачитавши речитативом собі в голові.

Дякую за вірш! І за фото - часточку мого рідного Луцька.

Вони втратили себе вже давно. Помоніторила дописи останніх днів, т.зв. російських"опозиціонерів". Які ж вони жалюгідні. Тон жертв, рабів, боягузів. Враження, що Пу терорист, який захопив їх у заручники. Який контраст з нашою стрічкою в ФБ. На наші голови реально в будь-який момент можуть полетіти бомби, а ми жартуємо, гуртуємось, готуємось. Ми - прекрасна нація!

Ще варто пам'ятати, що ніякі вони не руські!

З сучасних віршів це напевно краще що прочитавши за останній час.

Дуже гарно і своєчасно!

Положинський - патріот України

Відзначимо, що музикант підтримує Україну не тільки своєю творчістю, він проявляє свою активну громадянську позицію. Так, нещодавно він записався до лав територіальної оборони, про що і повідомляв у соцмережі.

"Це повинно було відбутися на 10 днів раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - писав він.