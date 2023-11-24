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"Спасибо за мою малышку". Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой (фото)

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Иванна Пашкевич

42-летняя американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон поделилась со своими поклонниками радостной новостью: она стала мамой во второй раз. Соответствующая фотография появилась в ее микроблоге.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой

Самая известная блондинка опубликовала фото - детский розовый костюм и игрушку-зайку.

"Спасибо за мою малышку", - написала знаменитость.

Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз (фото: instagram.com/parishilton)

Реакция фанатов

Поклонники звезды поздравляють своего кумира с пополнением в семействе.

  • Аааааааа, прекрасные новости
  • Так рада за тебя! Девочка
  • У Феникса появилась младшая сестричка? Очень счастлива за тебя
  • Это лучшая новость ко Дню благодарения

К слову, пока Пэрис имя дочери не раскрывает.

Пользователи гадают, когда раскроется интрига. На детском костюме есть надпись "Лондон". Некоторые предположили, что актриса выбрала для малышки именно такое необычное имя.

Напомним, в январе прошлого года у Хилтон и ее мужа, предпринимателя Картера Реума родился сын Феникс.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом (фото: instagram.com/parishilton)

Мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери.

Однако известно, что дизайнер очень хотела иметь дочь. В период пандемии она даже заморозила 20 эмбрионов, но они все оказались мальчиками.

Несмотря на это, артистка не сдалась, сделала еще одну попытку и достигла своей цели. Как и в первый раз, ребенка вынашивала суррогатная мать.

Недавно Пэрис Хилтон показала, как празднует вторую годовщину с любимым.

Также мы рассказывали, что Тищенко разводится с 28-летней женой.

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