"Спасибо, Инна". Блогерша Мандзюк прямо сказала, кто "слил" ее поездку с Тереном на Кипр

По словам Елены, приглашение на отдых она получила лично от Саши.

"Это мне Саша предложил. Там у него была благотворительная миссия на самом деле, "Объятия" называется. Это такая ассоциация украинцев на Кипре, и они объединили всю украинскую общину на острове. Очень много классных делают проектов, и они предложили приехать в своей резиденции пожить. Там большая резиденция на берегу моря, там очень уютно, классно", - рассказала блогерша.

Мандзюк вспомнила, что на тот момент находилась не в лучшем эмоциональном состоянии, поэтому решила принять предложение отдохнуть с детьми. Елена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

"А у меня было такое состояние не очень. Я с ним также делилась своими проблемами, на самом деле. И он мне говорит: "Слушай, а ты не хочешь с детками также отдохнуть там?". И говорит: "Мы друг другу вообще там не будем мешать. Я - по своим вопросам, ты - просто ничего не делай, пусть дети наслаждаются". Я обсудила это с менеджером и подумала: "Блин, мне это необходимо". С Русланом посоветовалась, с родителями, со всеми - типа: "Что делать?". И все такие: "Конечно, езжай, отдыхай, наберись сил", - вспомнила она.

Предпринимательница призналась, что ничего не скрывала, но после их поездки начали обсуждать их с Александром вероятный роман.

"Это начали писать после того, вот как победительница проекта "Холостяк" сама со своим менеджером и слила эту информацию", - заявила Елена. Александр Терен и Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Мандзюк сказала, что именно Инна Белень, по ее словам, знала о поездке Терена заранее.

"Она знала, что Саша отдыхает на Кипре. Она это знала заранее. И она даже там у себя публиковала в Telegram-канале: "Блин, Саша едет отдыхать, а меня не берет". Но они даже в отношениях тогда не были, знаешь. А потом пишет: "Вот там сегодня выйдет такая информация, вам все станет понятно". И сливают то, что мы с ним вместе на Кипре... Я такая: "Ну, спасибо, Инна", - рассказала инфлюенсерша.

Также Елена прокомментировала, как на эту историю отреагировал ее бывший муж Руслан, который служит в ВСУ.

"Поставил лайк. Руслан мне говорит: "О, это хайп! Давай!". Знаешь, да он такой - ему главное, чтобы деткам было хорошо, чтобы я была спокойна. Он такой больше, знаешь, беспокоится и все. И полностью он на войне", - поделилась звезда.

Напомним, в сети долгое время ходили слухи о возможных романтических отношениях между Александром Тереном и блогером Еленой Мандзюк, поскольку они одновременно находились на отдыхе на Кипре.

Впоследствии Мандзюк подтвердила, что во время отпуска они ежедневно виделись, однако подчеркнула: между ними - только дружба. Она искренне уважает ветерана, но имеет мужа, с которым стремится строить будущее.

Эти разговоры появились вскоре после того, как стало известно о разрыве между Тереном и победительницей "Холостяка" Инной Белень.