Две тысячи за 20 минут: ROXOLANA призналась, как заработала первые деньги

Что сказала певица

По словам Роксоланы, первые деньги она получила за свою креативную деятельность в начале обучения в университете.

"Я пошла на кастинг на эпизодическую роль в украинский сериал. Это было еще на первом курсе, когда только поступила в университет", - говорит она.

Артистка рассказала о своих первых заработках (Фото: пресс-служба Нового канала)

Девушка сейчас "даже не помнит, в чем была суть".

"Но точно помню, что отсидела там целый день, снялась в течение 20 минут, и мне за это заплатили огромный гонорар на то время - две тысячи гривен. Я была в шоке!" - признается певица.

Это был первый серьезный заработок Рокси, “еще такой существенный и с прикольным опытом”.

"Это был восторг!" - говорит звезда.

На данный момент это пока единственный опыт Роксоланы в таких съемках. Но она говорит: амбиции по поводу кино чувствует. Даже представляет, что бы это могло быть.

"Я мечтаю сняться в фильме вроде "Дедпула". Скажем, комедийный триллер", - поделилась Сирота.

Певица поделилась деталями (Фото: пресс-служба Нового канала)

"Хотелось бы попробовать себя в экшене с элементами юмора. Возможно, потому, что "Дедпул" - это мое любимое кино. Но вдохновения оно добавляет конкретно! Совет: если вдруг не смотрели, обязательно взгляните, но в украинском дубляже. Он суперовый!" - резюмировала она.