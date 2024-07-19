Две минутки и красотка. Легкий и стильный летний макияж, который подойдет каждой (видео)

Летний макияж на жару - это смогут сделать все

Так, блогерша отказалась от большого количества косметических средств. Летом важно заботиться о защите от солнца, но от тональных средств и нескольких слоев пудры точно следует отказаться.

Как делать макияж летом (скриншот)

Сначала блогерша сделала легкий контуринг, уложила брови и использовала несколько капель консилера, чтобы немного убрать мешки под глазами.

Обратите внимание на то, что девушка не пытается затонировать веснушки. Естественность всегда в моде, а потому не стесняйтесь "поцелуев солнца" и даже пигментных пятен, ведь это естественно!

Контуринг на лето (скриншот)

Далее используйте немного румян, сейчас в моде жидкие средства или даже блеск для губ. Достаточно всего 2 капель, тушуйте средство кисточкой и выводите цвет на веки.

Далее добавьте немного хайлайтера и закрепите результат минеральной или матирующей пудрой. Не стоит покрывать ею все лицо. Пройдитесь по зонам, которые подвержены чрезмерному блеску - носу, между бровями и лбу.

Как наносить румяна (скриншот)

Ресницы можно подкрутить. Если же вы хотите, чтобы они стали более черными и длинными - просто используйте тушь. Но очень интересно будет выглядеть и коричневый цвет, попробуйте - вы будете поражены.

Покройте губы прозрачным блеском. Желательно, чтобы он тоже был из SPF и увлажнял кожу. Обведите контур карандашом, затем завершите макияж блеском, подобранным в тон.

На этом все, легкий и очень модный макияж готов. Экспериментируйте и помните, что вы должны подчеркивать свою красоту, но и без макияжа все женщины - невероятные.