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В дверях автомобиля есть "секретная" заглушка, лишающая серьезной проблемы: не все это знают

Пятница 03 ноября 2023 13:26
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В дверях автомобиля есть "секретная" заглушка, лишающая серьезной проблемы: не все это знают Какая скрытая функция есть в авто (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Конструкция кузова автомобиля подразумевает определенное количество скрытых полостей. Для того чтобы при эксплуатации в них не задерживалась влага, которая становится причиной коррозии, предусмотрена специальная водоотводная система. Однако мало водителей знают об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Bourn to create.

О чем мало кто знает

Видео с малоизвестным фактом опубликовано в TikTok. Миллионы водителей были в шоке и признались, что не знали об отверстии в нижней части двери авто.

На видео человек вытащил небольшую заглушку из проема внизу двери автомобиля и оттуда полилась вода.

"Люди, осушите свою дверь. Кто знал, что это нужно сделать?" - говорится под видео.

В комментариях люди были ошеломлены этим фактом и бросились проверять, правда ли это. Один из пользователей написал, что это вполне реально, еще и пороги кузова нужно иногда "сливать".

Также в комментариях возникли споры о том, была ли это вода, или что-то вместо нее.

В дверях автомобиля есть &quot;секретная&quot; заглушка, лишающая серьезной проблемы: не все это знаютВ дверях автомобиля есть &quot;секретная&quot; заглушка, лишающая серьезной проблемы: не все это знаютВ дверях автомобиля есть &quot;секретная&quot; заглушка, лишающая серьезной проблемы: не все это знают

Как спускать воду с дверцы авто (фото: скриншот)

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