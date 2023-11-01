Подержанные авто: ТОП-5 самых лучших электромобилей с пробегом

При предметном сравнении электромобили пока проигрывают машинам с ДВС, но уже ясно: рано или поздно мы все будем ездить на электроприводе. Между тем, выйти на острие прогресса можно уже сегодня, приобретя электромобиль, хотя бы подержанный. Выбор их на вторичном рынке достаточен.

Почему рядовой украинский пользователь выбирает электромобиль вместо бензиновой или дизельной машины? Главная причина у нас не та, что в большинстве стран мира: экономия на заправке. Зарядить батарею электромобиля действительно дешевле, чем заправить бак дизеля или бензина, хотя экономия очень зависит от места зарядки.

Правда, благополучная картина нарушится, если просчитать рентабельность семейного электромобиля по полной программе – с амортизацией машины, деградацией батареи и ее возможной заменой или переборкой, последующей продажей и т.д. Но это тема отдельного исследования, а тут мы вспомним весомые для Украины преимущества электромобилей. Это более комфортное и даже более дружественное управление, меньшие текущие заботы с ремонтом и сервисом и даже в какой-то мере престижность.

На вторичном рынке Украины электромобили представлены достаточно широко. Есть как пригнанные экземпляры из Европы, так и отремонтированные "битки" из-за океана, а кроме того, можно наткнуться на одну из машин, некогда приобретенную у официального дилера в нашей стране.

Volkswagen e-Golf

$10 700 – 26 200

Если бы не цена, это был бы один из самых интересных вариантов. Еще бы: тот самый эталонный автомобиль – "Гольф" еще свежей седьмой генерации, да еще и со всеми преимуществами электропривода. При том что даже наличие аккумуляторов не повлияло на пространство в салоне и багажнике. На рынке присутствуют машины двух вариантов – с батареями на 24 кВт⋅ч (заявленный запас хода для новой батареи 190 км) и на 35 кВт⋅ч (обещано 300 км).

Машина получилась динамичной – 10,4 с до 100 км/ч, конструкторы не стали всерьез ограничивать расход энергии на ускорение. На рынке присутствуют б/у e-Golf в исполнении как для европейского, так и для американского рынков, причем предложение велико и есть почти новые экземпляры в отличном состоянии.

Nissan Leaf II

$9 000 – 31 000

Leaf был одним из первых автомобилей, спроектированных именно как электромобиль, и долгое время он был самым массовым в мире. Машина второго поколения унаследовала все лучшие качества первопроходца: доступность, простоту, надежность, вместимость удобного кузова. С этого года машина продается в Украине через дилерскую сеть Nissan. Официальные машины имеют батарею на 40 кВт·ч (389 км в городе и 270 км в смешанном цикле).

Но из-за границы к нам попадают также "европейские" экземпляры в исполнении Leaf e+ с батареей в 62 кВтч. Поскольку в стране "Лифы" присутствуют уже около 10 лет, их знают на СТО и не боятся ремонтировать не только экипажную часть, но и электричество и даже батарею (именно владельцы Leaf ввели когда-то в обиход электриков слово "консерва").

Mitsubishi i-MiEV/Peugeot iOn/Citroën C-Zero

$4 500 – 9 500

Этот малыш – настоящий японец, потому что сначала это был бензиновый кей-кар Mitsubishi i для внутреннего рынка, который потом удачно электрифицировали. Несмотря на скромные размеры, машина имеет довольно совершенную систему электрического привода: принудительное охлаждение двигателя (жидкостное!) и батареи, возможность подогрева последней зимой. В Европе машина известна как Peugeot iOn и Citroën C-Zero.

Официальный пробег от одной зарядки 160 – 100 км (зависит от версии и стандарта измерений) относительно невелик, но на день-два для небольшого авто вполне достаточен. На ходу автомобильчик достаточно живой, в том числе и с четырьмя взрослыми в салоне. Предложение на рынке богатое, особенно если не делать разницы между всеми тремя брендами.

BMW i3

$10 000 – 31 000

Во многом уникальная машина: B-класс премиум-сегмента, карбоновый кузов, спроектированный чисто для электродрайва, алюминиевая рама и возможность иметь собственную бензиновую зарядку в багажнике. Спрятанная в полу батарея емкостью 19 кВт·ч, 27 кВт·ч или 39 кВт·ч должна обеспечивать пробег в 130-359 км.

Комплектация REX укомплектована своего рода бензогенератором, и если его запустить, пробег будет увеличиваться настолько, насколько хватит бензина в бачке. Несмотря на добродушный внешний вид, машина носит спортивный характер, даже не в версии Sport разгоняясь до сотни за 7,3 секунды. Этот успешный автомобиль продавался по всему миру, потому в Украине можно встретить его и американские, и европейские версии.

Renault Zoe

$7 200 – 20 000

Небольшой автомобиль европейского В-класса, с виду – обычный хэтчбек. Но в отличие от некоторых конкурентов, обычным он никогда не являлся: Zoe сразу создавался как электромобиль. Емкость аккумулятора в разные годы была разной, от 22 кВч до 52 кВтч, соответственно, запас хода варьировался от 210 до 385 км. В свое время это был самый распространенный электрический автомобиль в Европе, причем в некоторых странах аккумулятор можно было не оплачивать, а брать его отдельно – в аренду. По украинским понятиям Zoe конечно маловат, но в своем B-сегменте весьма хорош. На вторичном рынке продается немало таких машин, в том числе после нескольких лет пребывания в лизинге в одной из европейских стран.

Если коротко

Электромобиль – интересный и перспективный, но очень специфический транспорт. Выбирая его, придется в первую очередь учитывать режим, в котором он будет у вас работать – чтобы увязать реальную дальнобойность электрической машины и возможности подзарядки ее батареи. А уже после этого будете разбираться с вместительностью, динамикой, комфортом и другими соображениями потребительского плана.

