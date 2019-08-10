Двері для вас зачинені: скандал з "Ехом Москви" у Києві отримав продовження

Олексій Венедиктов (колаж: РБК-Україна)

Олексій Венедиктов розповів про свої плани стати частиною українських ЗМІ

Олексій Венедиктов, скандальний російський журналіст, нещодавно "порадував" українців новиною - мовляв, планує запустити в Україні філію радіо "Ехо Москви", головним редактором якого він є.

Про це пропагандист розповів в інтерв'ю росЗМІ. Саме з стакой метою журналіст на початку липня заявився до Києва. За словами Венедиктова, він це планував зробити ще перед Революцією Гідності.

Тепер він вважає, що єдиною перешкодою на шляху до задуманого, є "Закон про мову", оскільки віщати "київське бюро "Еха Москви" має російською.

Олексій Венедиктов (скрін відео: Дмитро Гордон/YouTube)

"Це бюро, що буде створювати якісні програми російською мовою, які захочуть купувати місцеві радіостанції. Щоб віщати звідси в Росію, про те, що відбувається в Україні", - сказав Венедиктов.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення поки не висловився офіційно з приводу подібних заяв пропагандиста. Але свою позицію озвучив Сергій Костинський, член Нацради, який заявив, що двері Нацради для Венедиктова і його "любих друзів" будуть закриті.

"Навіть не знаю куди пану Венедиктову потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії "Ехо Москви" в Україні", - пише Костинський.

Венедиктов заявив про створення "Еха Москви" в Києві (скрін: facebook.com/s.kostynskyi)

Крім того, Венедиктов, який неодноразово робив антиукраїнські заяви в эфірі моковского радіо, впевнений, що українці зовсім скоро забудуть про вбитих Росією воїнів. Про це він заявив у програмі "Гордон" на телеканалі "Наш".

Відео: Дмитро Гордон/YouTube

Раніше ми писали, що керівництво каналу "Руставі 2", в ефірі якого телеведучий Георгій Габунія обматюкав Володимира Путіна і його батьків, зробило заяву щодо майбутньої роботи журналіста.

До речі, Телеміст з Російською Федерацією, який вирішив провести телеканал NewsOne, викликав різку реакцію в українському політикумі, серед громадських діячів, журналістів і простих громадян.