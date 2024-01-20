"Дверь БМП открылась, оттуда текла кровь моих побратимов": киборг вспомнил, какой была оборона ДАПа

"Первый мой боевой выезд был в Донецкий аэропорт. Так сказать, с корабля на бал. Немного позже заехали в Пески и больше всего нас поразило то, что там абсолютно все горело и постоянно происходили вражеские обстрелы. Когда заезжали в Донецкий аэропорт, то сразу почувствовали войну", - вспоминает военный.

БМП, которая должна была доставить парней в аэропорт, попала под обстрел.

"Враг ее буквально срикошетил из всего, что имел в тот момент. Когда задняя дверь открылась, то оттуда просто начала вытекать кровь моих побратимов…" - рассказывает Андрей.

В этом автомобиле был его земляк. Увидев многочисленные ранения, Андрей понял, что тот останется инвалидом на всю жизнь.

По приезду военных в аэропорт там уже раздавались взрывы и велись активные боевые действия, так что десантники быстро отправились занимать свои позиции. Проблема заключалась в том, что в самом аэропорту почти нет, где спрятаться.

Руины Донецкого аэропорта (фото: armyinform.com.ua)

"Помню случай, когда мы ложились на паллеты спать, а один из наших парней задержался немного. Как только он тоже лег отдохнуть, буквально через мгновение туда, где он стоял, в стену залетел хвостовик от РПГ. То есть такие секундные моменты для нас за тот период стали обычными", - описывает защитник.

Через 23 суток подразделение Андрея вывели, на замену им пришел другой батальон бригады. На тот момент оккупанты уже поняли, что украинские военные не будут сдаваться, поэтому начали просто разрушать аэропорт, стирая его с землей.

С началом широкомасштабного вторжения Андрей сражался на Донецком направлении, а также на стыке Харьковской и Донецкой областей.

"Еще с 2014 года меня мотивирует и дает сил бороться дальше с российским нашествием память о моем павшем побратиме, ведь я мечтаю довести наше общее дело до конца. В его честь я назвал своего сына", - говорит Андрей.

Его также вдохновляет история семьи товарища, где все члены семьи - военные.

"Тогда мы с моим другом поклялись друг другу, что если пойдем служить, попадем на войну и будет так, что кто-то из нас погибнет, то другой обязательно привезет тело друга домой…" - отмечает военный.

Он также мечтает дожить до победы, чтобы увидеть, произойдет ли переоценка ценностей в Украине и поймут ли люди, как мало нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми.