"Двічі побувала у лікарні": акторка Петрожицька зізналась про проблеми зі здоров'ям

Українська акторка та зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька розповіла, з якими проблемами спіткнулася у Німеччині. Зокрема, на початку повномасштабної війни в Україні вона поїхала жити до бойфренда.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

Через війну у Дар’ї траплялися нервові зриви. Також вона двічі потрапляла до лікарні у Німеччині.

Вперше це сталося, коли Петрожицька знепритомніла просто у торгівельному центрі. Акторку до лікарні відвезла карета "швидкої" допомоги.

"Я двічі у Німеччині побувала у лікарні. Один раз мене "швидка" допомога з сиреною везла, тому що я почала втрачати свідомість просто у торгівельному центрі", - розповіла акторка.

Дар'я Петрожицька розповіла, що з нею сталось у Німеччині (скрін)

Вона зазначила, що тоді в неї була алергічна реакція на вакцину, яку їй зробили від циститу.

"Наскільки я зрозуміла, це була алергічна реакція. Це реакція на вакцину. У мене вже давно і багато років типова дівоча хвороба - це цистит. Я поїхала до лікарки і вона мені прописала вакцину від циститу. Вона мені вколола. Я приїхала до торгівельного центру, я йду і розумію, що в мене починає затискати все скрізь", - поділилась знаменитість.

Вдруге акторка потрапила до німецької лікарні теж через жіночі проблеми. Однак, Дар'я переконана, що просто її організм так реагує на стрес.

Дар'я Петрожицька розповіла, що з нею сталось у Німеччині (instagram.com/petrozhitskaya)