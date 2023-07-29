Астрологи признали эти знаки Зодиака "худшими"

Гороскоп определяет характеристики знаков Зодиака исходя из особенностей людей, рожденных в то или иное время. Некоторые представители зодиакального круга могут претендовать на звание худших из-за свойственной им "токсичности".

Скорпион

Преследуя свои цели, Скорпион может пойти головами. Ему ничего не стоит подставить человека, причем нередко он делает это незаметно, исподтишка.

Представители знака - отличные манипуляторы и хитрецы, поэтому вам следует быть очень осторожными при общении с ними. В лицо они могут искренне улыбаться, а за спиной нередко становятся коварными и мстительными.

Овен

Овны по своей природе должны быть первыми во всем, поэтому часто они стараются показать окружающим, что они самые лучшие.

Чтобы достичь своего, они могут умышленно унижать достижение своих "конкурентов". Если вы попытаетесь доказать, что вы ничем не хуже Овна, скорее всего, сами пострадаете от этой борьбы. Поэтому лучше с ним не тягаться, а идти своей дорогой дальше.

Дева

Девы - врожденные перфекционисты, поэтому они ждут идеальности во всем не только от себя, но и от окружающих.

Если им что-то не нравится, они не отстанут от вас, пока не добьются того, чтобы вы поступили так, как задумала Дева. Она всегда знает, как должно быть, и не воспринимает, когда что-то идет не по (ее) плану.

Стрелец

Большую часть времени Стрельцы - милые и неприхотливые люди, но когда они не в духе, могут пострадать все. Они становятся очень требовательными, властными и капризными. В такие моменты все должны танцевать под дудку Стрельца.

К счастью, представители знака быстро оттаивают и впоследствии снова становятся добряками.