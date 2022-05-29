RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є два моменти: Клопотенко розповів, як обійтися без солі

Фото: Клопотенко повідомив, чим замінювати сіль в стравах (instagram.com. klopotenko1)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом кам'яна сіль зникла з прилавків, а якщо вона і з'являється, то її ціна значно "кусається". Вартість товару вже перевищила цукор.

Відомий кулінар Євген Клопотенко розповів українцям, чим замінити такий ходовий продукт.

Перший секрет, який рекомендує кулінар - це класти набагато менше солі в страви, тоді й витрата буде малою.

"Котики, розумію, що з сіллю трохи зникло відчуття стабільності. Так як з гречкою. Але є два моменти. Перший: якщо у вас все-таки є сіль, то додавайте її менше", - радить Клопотенко.

За словами кухаря, через тиждень-два, ваші рецептори адаптуються, і ви зрозумієте, що можливо до цього їли занадто багато солі. Це набагато корисніше для організму.

Друге правило - це класти в страви продукти, вже містять сіль.

Це може бути соєвий соус, бринза, сулугуні, взагалі будь-який сир, солоні горішки, оселедець.

Чим замінити сіль (фото: klopotenko.com)

"Якщо є розсіл з торішніх огірків/помідорів, то додати трохи в борщ, і це зробить його солоним", - сказав кулінарний експерт.

Євген нагадав, що сіль – вкрай важлива і корисна для організму людини, а перша ознака її дефіциту – це втома і нестача енергії.

Щоб така неприємність не сталася у вашому житті, слід пам'ятати, що більшість продуктів, вироблених промисловим або крафтовим методом, вже у своєму складі мають значну кількість солі й в розрахунках щоденного споживання мінералу це необхідно враховувати.

Як ми раніше писали, дефіцит солі в Україні буде ліквідовано найближчим часом за рахунок поставок з європейських країн.

Читайте також, українці змітають сіль з прилавків, а магазини роздувають ціни.

До речі, дивіться, що зробили окупанти із заводом "Артемсіль".

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко