Є два моменти: Клопотенко розповів, як обійтися без солі

Перший секрет, який рекомендує кулінар - це класти набагато менше солі в страви, тоді й витрата буде малою.

"Котики, розумію, що з сіллю трохи зникло відчуття стабільності. Так як з гречкою. Але є два моменти. Перший: якщо у вас все-таки є сіль, то додавайте її менше", - радить Клопотенко.

За словами кухаря, через тиждень-два, ваші рецептори адаптуються, і ви зрозумієте, що можливо до цього їли занадто багато солі. Це набагато корисніше для організму.

Друге правило - це класти в страви продукти, вже містять сіль.

Це може бути соєвий соус, бринза, сулугуні, взагалі будь-який сир, солоні горішки, оселедець.

Чим замінити сіль (фото: klopotenko.com)

"Якщо є розсіл з торішніх огірків/помідорів, то додати трохи в борщ, і це зробить його солоним", - сказав кулінарний експерт.

Євген нагадав, що сіль – вкрай важлива і корисна для організму людини, а перша ознака її дефіциту – це втома і нестача енергії.

Щоб така неприємність не сталася у вашому житті, слід пам'ятати, що більшість продуктів, вироблених промисловим або крафтовим методом, вже у своєму складі мають значну кількість солі й в розрахунках щоденного споживання мінералу це необхідно враховувати.