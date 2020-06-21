РПЦ виправдало рабовласників: часи такі

РПЦ виправдало рабовласників (pixabay.com)

Митрополит Іларіон вважає, що до всього треба ставитися простіше

У РПЦ засудили знесення пам'ятників рабовласникам в США, яке відбувалося під час масових протестів. Подібні дії не сподобалися митрополиту Іларіону, передає видання Інтерфакс.

Пам'ятники Христофору Колумбу почали руйнувати за його жорстоке ставлення до індіанців, які є корінним народом Америки. На подібні дії відреагувала Російська православна церква.

Свою позицію митрополит пояснив тим, що тоді були інші часи і люди жили зовсім інакше. Мовляв, не варто переносити нинішні стандарти на звичаї того часу.

Іларіон заявив: "Люди в минулому жили за іншими правилами, вони по-іншому висловлювалися, по-іншому діяли. Автоматично переносити всі сьогоднішні стандарти на минуле людства - це значить постійно переписувати історію".

У той же час він заявив, що історію неможливо переписати, тому немає сенсу розмірковувати на цю тему. Краще віддати належне видатним діячам минулого. Для цього, за його словами, слід виходити виключно з тих стандартів, які були в часи їхнього життя.

Нагадаємо, що Колумб вважається іспанським мореплавцем, який відкрив у свій час Америку і прилеглі острови. Також перший із мандрівників, який перетнув Атлантичний океан. Про Колумба було знято не один фільм і побудовано безліч пам'ятників.

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Автор: Дарья Русина