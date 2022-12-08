Очень важную медицинскую услугу для украинцев сделали бесплатной: что добавили в пакет

Какая помощь будет оказываться бесплатно

Теперь каждый украинец может получить базовую психологическую помощь бесплатно в заведении первичной медицинской помощи. То есть, теперь можно обратиться к семейному врачу или в ближайшую поликлинику, чтобы получить бесплатно такие услуги:

1. Первая психологическая помощь

2. Физикальное обследование, дифференциальная диагностика

3. Проверка на психические и неврологические расстройства и другие расстройства психического здоровья

4. Скрининг на депрессию, ПТСР, расстройства личности, тревожные расстройства

5. Скрининг на туберкулез, ВИЧ и гепатит

6. Оценка психического статуса детей для обнаружения эмоциональных, поведенческих расстройств, насилия (физического, сексуального, эмоционального, заброшенности и других форм жестокого обращения)

7. При необходимости врач может направить на лабораторные и инструментальные обследования и дать направление к врачу-психиатру для диагностики и предоставить рекомендации по лечению уже существующих психических расстройств.

8. Применение психо-социальных, а также фармакологических и поведенческих вмешательств

9. При отсутствии улучшений в состоянии - направление к врачам-специалистам или в другие медицинские учреждения

Врачи также будут обязаны мониторить состояние пациента, следить за его приемом лекарств и по возможности - выдавать необходимые препараты.