Очень важную медицинскую услугу для украинцев сделали бесплатной: что добавили в пакет

Военные действия и агрессия России против Украины серьезно повлияли на психологическое состояние украинцев. С каждым днем все больше людей нуждается в психологической помощи.
В Программу медицинских гарантий добавили еще один бесплатный пакет - "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в своем Telegram-канале.
Теперь каждый украинец может получить базовую психологическую помощь бесплатно в заведении первичной медицинской помощи. То есть, теперь можно обратиться к семейному врачу или в ближайшую поликлинику, чтобы получить бесплатно такие услуги:
1. Первая психологическая помощь
2. Физикальное обследование, дифференциальная диагностика
3. Проверка на психические и неврологические расстройства и другие расстройства психического здоровья
4. Скрининг на депрессию, ПТСР, расстройства личности, тревожные расстройства
5. Скрининг на туберкулез, ВИЧ и гепатит
6. Оценка психического статуса детей для обнаружения эмоциональных, поведенческих расстройств, насилия (физического, сексуального, эмоционального, заброшенности и других форм жестокого обращения)
7. При необходимости врач может направить на лабораторные и инструментальные обследования и дать направление к врачу-психиатру для диагностики и предоставить рекомендации по лечению уже существующих психических расстройств.
8. Применение психо-социальных, а также фармакологических и поведенческих вмешательств
9. При отсутствии улучшений в состоянии - направление к врачам-специалистам или в другие медицинские учреждения
Врачи также будут обязаны мониторить состояние пациента, следить за его приемом лекарств и по возможности - выдавать необходимые препараты.
Кстати, ранее мы писали о том, как сделать флюорографию бесплатно.
А еще рассказывали о том, где детям в Украине могут бесплатно полечить зубы.