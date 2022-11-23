Как сделать флюорографию бесплатно, и в каких случаях нужно платить
Флюорография – обследование, которое следует проходить ежегодно. Оно может быть как бесплатным, так и платным.
Об этом напомнили в Национальной службе здоровья (НСЗУ).
Зачем проходить такое обследование?
Оно позволяет выявить злокачественную опухоль или туберкулез еще на ранней стадии, когда симптомы заболевания не выявляются и диагностика болезни затруднена.
При жалобах на постоянную одышку, вялость, хронический кашель рекомендуется обязательно сделать флюорографию.
Когда флюорография бесплатна?
- С направлением врача
На флюорографию пациента направляет семейный или лечащий врач. Именно врач определяет необходимость такого исследования и выписывает электронное направление.
Оно может быть также бумажным, если нет возможности создать электронное. С этим направлением нужно прийти в медицинское учреждение, которое оказывает помощь в амбулаторных условиях по договору с НСЗУ.
Адрес заведения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77. О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом заведении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты.
- Если вам назначили флюорографию во время лечения в стационаре
Обследование проведут без дополнительных направлений и оплат – стоимость исследования входит в лечение.
В каких случаях нужно платить?
Платной флюорографией может быть, если пациент самостоятельно решает пройти такое исследование, без направления врача.
В НСЗУ призвали не прибегать к таким шагам, ведь только видящий комплексную картину медицинский специалист сможет расшифровать результаты обследования правильно.
Стоимость обследования в частных клиниках составляет около 250 грн.
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