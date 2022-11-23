Как сделать флюорографию бесплатно, и в каких случаях нужно платить

Флюорография – обследование, которое следует проходить ежегодно. Оно может быть как бесплатным, так и платным.

Об этом напомнили в Национальной службе здоровья (НСЗУ).

Зачем проходить такое обследование?

Оно позволяет выявить злокачественную опухоль или туберкулез еще на ранней стадии, когда симптомы заболевания не выявляются и диагностика болезни затруднена.

При жалобах на постоянную одышку, вялость, хронический кашель рекомендуется обязательно сделать флюорографию.

Когда флюорография бесплатна?

С направлением врача

На флюорографию пациента направляет семейный или лечащий врач. Именно врач определяет необходимость такого исследования и выписывает электронное направление.

Оно может быть также бумажным, если нет возможности создать электронное. С этим направлением нужно прийти в медицинское учреждение, которое оказывает помощь в амбулаторных условиях по договору с НСЗУ.

Адрес заведения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77. О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом заведении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты.

Если вам назначили флюорографию во время лечения в стационаре

Обследование проведут без дополнительных направлений и оплат – стоимость исследования входит в лечение.

В каких случаях нужно платить?

Платной флюорографией может быть, если пациент самостоятельно решает пройти такое исследование, без направления врача.

В НСЗУ призвали не прибегать к таким шагам, ведь только видящий комплексную картину медицинский специалист сможет расшифровать результаты обследования правильно.

Стоимость обследования в частных клиниках составляет около 250 грн.