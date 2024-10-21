"Очень сильная истерика и испуг": жена Виктора Павлика рассказала о травме сына во время обследования

Так, в Stories девушка неоднократно рассказывала, что ее сын, несмотря на то, что на улице уже достаточно холодно, не хочет надевать шапку. У мальчика на этом фоне часто случаются истерики, с которыми очень сложно справляться.

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А причиной такого поведения ребенка стало неудачное обследование ЭЭГ, которое было в сентябре. Тогда ребенок получил сильную травму.

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"В сентябре у нас была ночная ЭЭГ, где Михасик получил сильную травму. Ему одели маленькую шапку на проводки, так что ушки заворачивались в другую сторону. Было три попытки. Очень сильная истерика и испуг", - отметила Репяхова.

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Также она отметила, что и сама "отходила" после неудачной процедуры. Именно поэтому пока что никаких препаратов, что стимулировать речь, Михаилу не назначали.

Репяхова сообщила, что пока что ставит на паузу и занятия по нейрокоррекции.

"Ставим нейро (нейрокоррекцию - ред.) на паузу до мая. У нас произошла перегрузка по количеству занятий. Миша перегорает. Я поделилась этим с нашим нейропсихологом, который пишет нам коррекционный план, и она меня поддержала с этим решением", - рассказала супруга Виктора Павлика.

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Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика

Катерина Репяхова заметила задержку речевого развития своего сына около 1,5 лет назад. С тех пор она с ребенком прошла большое количество обследований как в Украине, так и за границей.

Только МРТ расшифровывали 6 раз. В результате стало известно, что девушка, будучи беременной, переболела то ли ковидом, то ли какой-то другой инфекцией.

Сын Репяхой и Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

Недавно жена Виктора Павлика получила результаты генетического теста, из-за чего очень переживала, так как долго не могла получить ответы на свои вопросы.

Несколько недель назад она неожиданно показалась с Мишей в больнице.

Екатерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)