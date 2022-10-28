Пробегают мурашки по телу: Макс Барских представил новую песню о любви на расстоянии
Новый хит пописполнителя прозвучал на украинском в дуэте с певицей ETOLUBOV.
Об этом Макс Барских сообщил на своей странице в Instagram.
О чем новая песня?
Новый сингл "Римую" артисты посвятили любви на расстоянии и всем, кто проходит этот этап в отношениях.
"Не существует наиболее страшного испытания, чем разлука с тем, кого любишь. Чем заменить запах любимого человека, родные объятия, тепло совместной кровати, шутки и медленные поцелуи? Ничем! Более 8 месяцев наша любовь прорывается через экраны смартфонов", - пишет Барских в социальных сетях.
Саму песню певцы называют "одой бескрайней любви, которая обязательно преодолеет расстояние и войну".
Музыканты сняли портретное видео, продюсером которого традиционно выступил Алан Бадоев.
Кстати, вся прибыль от монетизации от просмотров и прослушиваний песни будет перечислена в благотворительный фонд DOLI.
Его основала коллега Барских ETOLUBOV для помощи пострадавшим от войны украинским семьям.
Кто такая ETOLUBOV?
Настоящее имя исполнительницы Любовь Фоменко, Она родилась в 1990 году в Одессе. Певица уже достаточно долго живет в Европе.
Ранее она сотрудничала с бежавшим в Россию и поддерживающим ее Юрием Бардашем. Однако разорвала с ним контракт задолго до этого. Сейчас певица, как и Макс Барских, работает с Аланом Бадоевым.
Певица ETOLUBOV (фото: instagram.com/etolubov)
Кстати, мы рассказывали, как Юрий Бардаш поздравил Путина с днем рождения.
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