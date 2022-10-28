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Пробегают мурашки по телу: Макс Барских представил новую песню о любви на расстоянии

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 15:08
Пробегают мурашки по телу: Макс Барских представил новую песню о любви на расстоянии Прибыль от песни певец передаст на благотворительность (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Юлия Гаюк

Новый хит пописполнителя прозвучал на украинском в дуэте с певицей ETOLUBOV.

Об этом Макс Барских сообщил на своей странице в Instagram.

О чем новая песня?

Новый сингл "Римую" артисты посвятили любви на расстоянии и всем, кто проходит этот этап в отношениях.

"Не существует наиболее страшного испытания, чем разлука с тем, кого любишь. Чем заменить запах любимого человека, родные объятия, тепло совместной кровати, шутки и медленные поцелуи? Ничем! Более 8 месяцев наша любовь прорывается через экраны смартфонов", - пишет Барских в социальных сетях.

Саму песню певцы называют "одой бескрайней любви, которая обязательно преодолеет расстояние и войну".

Музыканты сняли портретное видео, продюсером которого традиционно выступил Алан Бадоев.

Кстати, вся прибыль от монетизации от просмотров и прослушиваний песни будет перечислена в благотворительный фонд DOLI.

Его основала коллега Барских ETOLUBOV для помощи пострадавшим от войны украинским семьям.

Кто такая ETOLUBOV?

Настоящее имя исполнительницы Любовь Фоменко, Она родилась в 1990 году в Одессе. Певица уже достаточно долго живет в Европе.

Ранее она сотрудничала с бежавшим в Россию и поддерживающим ее Юрием Бардашем. Однако разорвала с ним контракт задолго до этого. Сейчас певица, как и Макс Барских, работает с Аланом Бадоевым.

Пробегают мурашки по телу: Макс Барских представил новую песню о любви на расстоянииПробегают мурашки по телу: Макс Барских представил новую песню о любви на расстоянииПробегают мурашки по телу: Макс Барских представил новую песню о любви на расстоянии

Певица ETOLUBOV (фото: instagram.com/etolubov)

Кстати, мы рассказывали, как Юрий Бардаш поздравил Путина с днем рождения.

Смотрите также видео из разрушенной школы Макса Барских в Херсоне.

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