ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все очень просто. Тренер рассказал, почему от углеводов вы не поправитесь

Понедельник 02 сентября 2024 14:24
UA EN RU
Все очень просто. Тренер рассказал, почему от углеводов вы не поправитесь Фото: Полезные ли для организма углеводы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие считают, что отказ от углеводов в питании приведет к потере веса. Но это - миф.

Почему не нужно отказываться от углеводов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера Натана Джозефа в TikTok.

Что нужно знать об углеводах и похудении

Оказывается, пытаясь похудеть, мы можем потреблять больше углеводов, чем мы думаем.

В видео эксперт продемонстрировал, как выглядят 250 г углеводов, и объяснил, что потребление этого количества приведет к увеличению веса на 1 кг. Однако, по словам фитнес-эксперта, это не обязательно означает, что углеводы вредны.

"Когда вы едите углеводы, они накапливаются в вашем теле в виде гликогена, который по сути является энергией. Каждый 1 г гликогена в вашем теле хранит 3 г воды", - сказал Натан.

По словам эксперта, после употребления 250 г углеводов у вас накопится 750 г воды. Вот почему вы наберете 1 кг веса, но это не значит, что это жир. Чтобы набрать 1 кг жира, вам нужно съесть 7700 калорий больше калорий поддержки.

Кроме того, он добавил, что наступает момент, когда ваше тело "вымывает" лишнюю воду, позволяя ему вернуться к нормальному весу. Натан подчеркнул, что важно учитывать это после потребления углеводов, если вы решили решиться.

"Могут быть разные причины, почему весы могут показывать увеличение, и это не всегда связано с тем, сколько вы съели. Иногда на это могут влиять и другие факторы", - уточнил тренер.

@nathangjosephpt

Carbs never made anyone fat Париж - 3Hzwave

Напомним, что тренер Мандзяк рассказал, какие именно продукты нужно ограничить при похудении.

До этого тренер ответил на самый популярный вопрос, сколько нужно пить воды.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
NEWS
В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин
В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин