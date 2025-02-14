С Днем святого Валентина: очень красивые поздравления в стихах, картинках и СМС

Сегодня День святого Валентина 2025. Хотите красиво поздравить свою половинку, друзей или родных? Мы собрали самые трогательные поздравления - нежные стихи, стильные картинки и милые СМС, которые передадут ваши чувства.

Поздравления с Днем Валентина в прозе

Моя любимая, я благодарю тебя за твою любовь, поддержку и свет, который ты даришь. Поздравляю тебя с Днем святого Валентина и обещаю любить всегда, несмотря на все сложности, которые нас может постигнуть судьба!

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Каждый день с тобой - это праздник, но сегодня я хочу сказать: ты - лучшее, что со мной случалось! С Днем святого Валентина, моя единственная!



Как красиво поздравить с Днем влюбленных? (изображение: жіночий журнал "Ліза")

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В этот особенный день хочу еще раз сказать, как сильно я тебя люблю. Ты - моя судьба, и я счастлив, что мы вместе. С Днем святого Валентина, моя единственная!

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Ты - мое солнце, моя поддержка, моя самая большая ценность. С Днем святого Валентина, любимая! Спасибо, что ты есть в моей жизни.



Открытка ко Дню влюбленных (изображение: жіночий журнал "Ліза")

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С Днем святого Валентина, моя звезда! Ты освещаешь мою жизнь и делаешь ее яркой и невероятной. Ты - моя любовь, моя радость, моя страсть.

Поздравления с Днем Валентина в стихах

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Ти музика мого життя,

Чарівний спів без слів, без порівняння

Мелодія, якій немає вороття,

Бо душі наші з’єднані коханням!

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Ти - мій всесвіт, моє щастя,

Моя пристрасть та любов.

В День святого Валентина,

Я зізнаюсь тобі знов.



Открытка ко Дню влюбленных (изображение: жіночий журнал "Ліза")

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Кохання - це вічність, кохання - це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

І з Днем Валентина вітаю тебе.

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Зі святом, мій любий, з любов’ю у серці,

Бажаю нам щастя на довгі роки!

У вир почуттів відкрилися дверці,

Нехай в’ються поруч наші шляхи.



Как красиво поздравить с Днем влюбленных? (изображение: ForKids)

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Люблю тебе

І твої очі,

Волосся твоє золоте,

Лиш ти снишся мені щоночі,

Тепліші ці для мене сни

За полудневу літню спеку,

Вуста твої неначе рай

Коли цілуєш мене, знай,

Як добре, що ти в мене є,

Люблю, люблю тебе і все!

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Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!



Поздравление ко Дню святого Валентина (изображение: жіночий журнал "Ліза")

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В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок -

Палкий поцілунок!

*****

З Днем Валентина тебе я вітаю,

І у листівці тобі нагадаю:

Я завжди поруч, знай це, будь ласка,

Ти - моя радість, ти - моя казка.



Как красиво поздравить с Днем влюбленных? (изображение: ForKids)

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З чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання,

Хай буде у житті доволі

І ласки й ніжності й кохання!

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Ми поруч, але ж могли б

Один одного зовсім не зустріти...

Єдиний мій, спасибі

За те, що ти є на світі!



Открытки ко Дню святого Валентина (изображение: ForKids)

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Зі святом кохання вітаю тебе,

Бажаю любові, тепла і надії.

Нехай почуття тебе в вирій несе,

Здійсняться всі твої бажані мрії.



Открытки ко Дню святого Валентина (изображение: ForKids)