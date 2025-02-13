День святого Валентина. Эксперт дал важный совет тем, кто в праздник влюбленных будет в одиночестве

День святого Валентина - это праздник всех влюбленных и его празднуют преимущественно в паре. Но жизнь непредсказуемая, поэтому может быть так, что ваша вторая половинка не рядом с вами, ее уже нет или вы ее еще не встретили. Как в такой ситуации не грустить?

Как провести день святого Валентина в одиночестве и почему праздник влюбленных - не повод грустить, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

День влюбленных. Тот самый, когда улицы заполняют влюбленные парочки, кафе - сердца из латте-арта, а соцсети - идеальные фото счастливых пар. И что делать, если вы - не из них? Если ваш человек сейчас далеко, на войне, или, еще хуже, в плену? А может, его вообще нет в вашей жизни?

"Можно, конечно, сделать вид, что это обычный день. И где-то это даже правда - ничего магического в 14 февраля нет, кроме коммерческой суеты. Но внутри может давить пустота. И вот тут важно не обесценивать свои чувства", - говорит эксперт.

Он отмечает, что в такой ситуации человеку может быть больно, одиноко, тревожно и это - абсолютно нормальные чувства. Однако есть вещи, о которых стоит помнить.

"Любовь - это не только о "быть в паре". Это о тепле, которое мы можем давать и получать от друзей, родных, даже от себя самих. Вы когда-нибудь думали, что можно посвятить этот день себе? Позволить себе то, что давно откладывали: любимый фильм, книгу, вкусный ужин без повода. Не для кого-то - для себя", - отмечает коуч.

Он отметил, что это вовсе не означает, что надо забыть о других - о тех, кого вы любите, за кого переживаете, особенно, если этот человек далеко и не в лучших условиях. А может того человека уже нет - но память о нем жива.

Праздник любви - это о любви к себе, без которой вы не будете иметь силы заботиться о близких. Или, возможно, кому-то тоже сейчас трудно, и ваше слово поддержки, сообщение или просто "Как ты?" станут для него спасением?

"Любовь бывает разной. И даже если она сейчас не рядом в форме любимого человека - она есть. Внутри. В вас. И в тех, кто ждет, кто верит и кто будет рядом, даже если не сегодня", - резюмирует Виталий Курсик.