Очень дешево и крайне эффективно: 7 способов использования мела в быту

Удаление жирных пятен с одежды

Жирные пятна на ткани лучше всего удалять сразу после загрязнения. Натрите проблемное место белым мелом и оставьте на 10 минут. Мел впитает лишний жир, после чего останется лишь протереть пятно сухой салфеткой и постирать одежду.

Этот метод прекрасно работает на натуральных тканях, таких как хлопок или лен. Если пятно большое, можно повторить процедуру несколько раз перед стиркой.

Защита от муравьев

Муравьи не переносят мел и избегают мест, где он есть. Нарисуйте толстую линию у входа, окон или мест, через которые они проникают в дом.

Это временное решение поможет на некоторое время сбить насекомых с маршрута. Но для полного уничтожения муравьев стоит использовать дополнительные средства. Кроме муравьев, мел также может помочь в борьбе с некоторыми другими мелкими насекомыми, например, серебрянками.

Сохранение блеска столового серебра

Столовые приборы могут тускнеть из-за влажности, но мел поможет сохранить их в хорошем состоянии. Положите несколько кусочков мела в ящик с серебряными ложками и вилками. Он впитает лишнюю влагу и защитит металл от появления темного налета.

Для лучшего эффекта меняйте мел раз в месяц. Это особенно полезно в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня или ванная комната.

Полировка мраморных поверхностей

Мраморные покрытия требуют бережного ухода, и мел может стать идеальным помощником. Измельчите несколько кусочков мела, смешайте их с небольшим количеством спирта или воды до состояния густой пасты. Нанесите смесь на поверхность, оставьте на несколько минут, а затем протрите сухой мягкой тканью.

Это поможет восстановить естественный блеск мрамора и убрать мелкие царапины. Чтобы мрамор дольше оставался чистым, избегайте контакта с кислотными веществами, такими как лимонный сок или уксус.

Простые мелки для детского рисования помогут лучше убрать квартиру и ухаживать за вещами (фото: Pixabay.com)

Устранение запахов и влаги

Мел прекрасно поглощает неприятные запахи и избыточную влагу в шкафах, подвалах или корзинах для белья. Положите несколько кусочков мела в тканевый мешочек или открытый пластиковый пакет и разместите в нужном месте.

Это поможет предотвратить образование плесени и обеспечит приятный запах. Заменяйте мел примерно раз в месяц для максимального эффекта. Также этот метод хорошо работает в обувных шкафах, предотвращая появление неприятного запаха в обуви.

Облегчение открывания замков

Если ключ плохо прокручивается в замке, проблема может быть в загрязнении или чрезмерном трении. Натрите его мелом - он улучшит скольжение и поможет легче открывать дверь. Этот метод полезен не только для дверных замков, но и для сундучков или чемоданов.

Мел также может уменьшить скрип металлических механизмов. Если замок сильно загрязнен, перед использованием мела стоит очистить его сухой салфеткой или щеткой.

Маскировка царапин на стенах и мебели

Небольшие дефекты на белой мебели или стенах можно легко скрыть с помощью мела. Просто натрите место царапины, чтобы порошок заполнил углубление. Затем аккуратно сотрите излишки мягкой кистью или салфеткой.

Такой быстрый и бюджетный способ поможет обновить вид интерьера без лишних затрат. Для лучшего эффекта можно покрыть отреставрированный участок прозрачным лаком или воском.