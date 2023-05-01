"Хоть подержать в руках еду": защитник Азовстали рассказал новые ужасы о плене у россиян

Родственник ее подруги, участник героической обороны Мариуполя, вернулся из плена несколько недель назад, а во вражеском плену он был целый год.

Восстановление и чувство голода

Защитник "Азовстали" при освобождении весил около 50 кг при своей норме 75, и "выглядел как узник концлагеря, сама кожа на костях". Сразу после обмена его забрали в больницу.

"Понимаю теперь эти фото с яблоками наших пленных - по-человечески хочется им сразу дать что-то есть, но еду без присмотра врачей давать нельзя, может быть беда. Можно разве что яблоки", - пишет Звиняцковская.

Воин в первые дни в больнице постоянно хотел есть, однако питаться много было опасно, так как желудок не выдерживал.

"Потом немного успокоился, но все равно вставал ночью, хотя если не поесть - жена следила, уговаривала - хотя бы подержать в руках еду, кусок хлеба, просто посмотреть на борщ или котлеты и холодильнику и немного успокоиться. Это когда его в выходные из больницы отпускали", - рассказывает журналистка.

Что происходит после обмена

В первую минуту после обмена возвращения из плена каждому защитнику дали сумку с одеждой, новый телефон с Sim-картой, чтобы можно было звонить родным и близким.

"Затем душ, и затем развезли по ведомственным военным госпиталям в разные города в соответствии с родами войск. В госпитале полное обследование, все анализы, МРТ, КТ - все. К счастью, анализ туберкулеза оказался отрицательным, хотя сидел с двумя больными. Повезло", - говорит она.

Издевательства оккупантов в плену

Защитников Мариуполя враг некоторое время держал в колонии в Еленовке, а затем их увезли на территорию РФ в тюрьму. Боец за год сменил 4 тюрьмы, а на обмен его везли самолетом, предположительно из-под Владимира, но пленным никто никогда не говорил, где они находятся.

Украинцам постоянно рассказывали всяческие небылицы, в попытках сломать их дух.

"Им говорили, что Россия захватила Украину, война кончилась. Они не верили - вот просто никто не верил, но надеяться было тяжело", - рассказывает Звиняцковская.

Пленных держали в камерах, и каждую неделю-две меняли людей, чтобы не подружились, что-то не задумали, так как россияне очень боялись украинцев, отмечает она.

Наших бойцов в застенках кормили один раз в день - давали немного пустой баланды, саму воду с картошкой, и немного хлеба.

"От себя скажу - это классическое меню еще Солженицын описывал в "Одном дне Ивана Денисовича", то есть в рассказе о сталинских лагерях. Так вот - с тех пор ничего не изменилось", - отмечает журналистка.

В плену практиковалась постоянная системная пытка. Людей заставляли петь гимн РФ с 8 утра до полудня, а если отказывался - били.

"Ходить на прогулке на четвереньках, разогнулся - бьют. Да и просто так бьют: один вертухай там каждый день бил его в одно и то же место под глазом, черный синяк держался месяцами", - говорит она.

Попытки захватчиков переложить свою вину за убийства мирных жителей

У всех бойцов в плену часто брали кровь на ДНК. Так, россияне до сих пор работают в оккупированном Мариуполе на местах гибели мирных жителей с конкретной целью - интервенты пытаются доказать причастность к этому воинов ВСУ.

"Потому как найдут остатки крови - сразу начинают сравнивать с кровью пленных - а вдруг совпадет и можно будет с "доказательствами" историю пыток от ВСУ представить. Вообще это основная тема - требуют, выдавливают, выбивают взять на себя вину за несуществующие преступления против мирного населения. Обещают за это освободить. Некоторые не выдерживают, соглашаются. Их записывают на видео, затем это видео гоняют по всем возможным каналам. Потом не освобождают все равно", - сообщает Звиняцковская.

Родственник подруги журналистки ничего не сказал и ни на что не согласился, не поддался оккупантам, а молча ждал и терпел, как и большинство других его побратимов.

"Говорит - видел на фото в следующем обмене был его товарищ, с которым там пересекался. Украина освобождает своих", - говорится в публикации.