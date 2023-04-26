СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными

Сегодня, 26 апреля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало эксклюзивное видео возвращения домой 44 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца", - говорится в сообщении.