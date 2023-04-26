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СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными

Новина українською →
Украина, Среда 26 апреля 2023 18:27
СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными Фото: Украина вернула 44 защитников из российского плена (t.me/ermaka2022)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 26 апреля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало эксклюзивное видео возвращения домой 44 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Украина провела очередной обмен пленными с Россией. В этот раз из российского плена вернулись на Родину 44 защитника.

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