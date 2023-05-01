Не в один день. В Коордштабе ответили, как может происходить обмен пленными "всех на всех"

В случае, если Украина с Россией договорятся об обмене пленными "всех на всех", то он будет происходить не за один день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram .

Там отмечают, что состоялась встреча с родственниками 210 отдельного батальона. На их вопросы отвечали представители Коордштаба и Международного Комитета Красного Креста.

Сотрудники МККК напомнили, что официальные подтверждения плена поступают от Минобороны РФ к центральному офису организации в Женеве. А оттуда - в Национальное информационное бюро Украины (НИБ).

"НИБ может выдать соответствующий документ о подтверждении плена, когда оно сделано Минобороны РФ. Но любая неофициальная информация о плене тоже полезна нашей работе", - отметила представительница Красного Креста.

Представители Украины руководствуются полученной информацией во время переговоров по обмену пленными.

При этом родственники военных боятся, что во время возможного обмена "всех на всех" вернуть домой смогут только тех, кого официально подтвердил МККК, а неподтвержденные останутся в плену.

"Риски действительно есть. Мы их все учитываем. Все шаги будут взвешенными и осознанными. Если удастся договориться об обмене "всех на всех", он, очевидно, состоится поэтапно, а не в один день", - рассказал представитель Коордштаба.