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"Очень много лекарств": Алина Гросу попала в госпиталь в США

Новина українською →
Суббота 28 января 2023 15:53
"Очень много лекарств": Алина Гросу попала в госпиталь в США Алина Гросу попала в госпиталь в США (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Алина Гросу, которая месяц назад переехала жить в Америку, рассказала, что находится в госпитале. Артистка после операции, которую перенесла в октябре 2022 года, проходит реабилитацию.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

В каком состоянии сейчас певица

По словам Гросу, она думала, что сама выкарабкается после операции, но все же понадобилась помощь специалистов.

Алина поделилась, что это необычный госпиталь, а аюрведический. В частности, он полностью направлен на реабилитацию, восстановление организма, поднятие иммунной системы и очищение.

"Подъем очень ранний, около 6 утра. Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые болезненные, некоторые не очень приятные. Из прикольного - здесь есть йога", - рассказала Алина.

&quot;Очень много лекарств&quot;: Алина Гросу попала в госпиталь в СШААлина Гросу попала в госпиталь (скрин)

Какое питание в госпитале

Также знаменитость призналась, что в госпитале ее кормят только вегетарианской пищей. К тому же, порции дают очень маленькие.

"Вот мне принесли лекарство, всю порцию нужно выпить за раз. На вкус оно вроде чернослива, но очень горькое. Должно помогать и оно очень тепленькое", - добавила артистка.

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Недавно Гросу назвала сумму, необходимую ей для жизни в Лос-Анджелесе.

Также Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером Романом Полянским.

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