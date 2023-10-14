Мысли о самоубийстве у подростков. Какое поведение ребенка должно насторожить родителей

Статистика показывает, что в среднем каждый год в Украине около 120 детей кончают жизнь самоубийством. Чаще всего это делают в возрасте 12-16 лет, треть жертв - девочки.

В октябре в течение одной недели в Киеве произошло два парных самоубийства подростков . Сводные брат и сестра выпрыгнули с 24-го этажа, а через несколько дней две подруги сбросились из недостроя. Что подтолкнуло их к такому поступку, пока неизвестно.

О том, как родителям вовремя распознать суицидальные мысли у ребенка и что делать в таком случае, рассказала психотерапевт Надежда Волченская для РБК-Украина.

Какое поведение ребенка должно настораживать родителей

Изоляция ребенка. Если подросток резко изолируется, становится замкнутым, не рассказывает о своей жизни, настроении или проблемах - это должно насторожить родных.

"Мы не говорим об обычном подростковом периоде, когда ребенок нуждается все больше в собственном пространстве и не хочет впускать родителей в него. Настораживать должны радикальные изменения и радикальная изоляция, когда родители вообще не понимают, что происходит в жизни своего ребенка и что его беспокоит сейчас", - объясняет эксперт.

Подавленное состояние. Например, ребенок часто плачет, звучат фразы о том, что он не знает, как ему со всем справиться. Ребенок может говорить, что ему очень страшно рассказать о чем-то или он понимает, что вы ему не поможете, не поймете или не сможете принять.

"Ребенок буквально говорит, что не видит смысла жить дальше, не хочет планировать будущее", - добавляет Волченская.

Трудные эмоциональные переживания. Если ребенок переживает травмирующие события, однако реагирует на них гораздо драматичнее, чем вам кажется, стоило бы реагировать. К примеру, разрыв важных отношений. Если подобные события парализуют ребенка или его эмоциональное состояние долго не улучшается - повод насторожиться.

Отказ от рутинных дел. Ребенок перестает поддерживать свою привычную рутину дня, перестает посещать занятия и секции, или прекращает делать то, что раньше делал еженедельно. К примеру, бросает свое хобби без всякой причины.

"Обращать внимание нужно на случаи, когда подросток без объяснений отменяет ранее регулярные события на фоне очень подавленного состояния. И не планирует ничего, чтобы касалось будущего", - говорит психиатр.

Что подталкивает детей к самоубийству

У подростков еще не созрели те части мозга, которые отвечают за полноценную эмоциональную регуляцию и соответственно взвешенность своих действий и решений. Дети не всегда могут справляться с эмоциональной нагрузкой, которая появляется в их жизни.

"Травмирующее событие может вызвать у них более выраженную реакцию, чем у взрослых. Следовательно, подростки более подвержены крайним мерам не только в плане суицида, а в целом по своим эмоциональным реакциям. То есть подростки из-за своих физиологических особенностей развития по умолчанию есть в группе риска относительно суицида", - объясняет специалист.

Толкать ребенка на суицид может депрессивное расстройство или состояние депрессии. Когда ребенок в состоянии депрессии, у него негативный прогноз относительно своего будущего. Этот негативный прогноз также полностью поддержан их реактивной психикой и желанием с этим что-либо делать. В случае суицида - прекратить свою жизнь. Такое решение может быть принято довольно быстро и кажется единственным выходом.

Какие признаки указывают на депрессию:

подавленное настроение

неспособность испытывать эмоции

психомоторное замедление или тревога

уменьшение уровня энергии

негативное, пессимистическое мышление

нежелание жить

нарушение памяти и внимания

нарушение сна

нарушение аппетита

Травматические события и отсутствие поддержки в окружении тоже могут стать причиной, которая подтолкнет к роковому шагу.

"Подростки могут сталкиваться с фундаментальными сложностями и проблемами самоидентичности в своей жизни. Например, они хотят изменить свой пол, могут очень болезненно переживать разрыв отношений или воспринимать эти отношения как таковые, без которых их жизнь не имеет смысла. Если они не находят своевременно поддержки и помощи, такие вещи также могут быть причиной совершить суицид", - говорит Волченская.

Как действовать родителям в таких ситуациях

Беспокоиться о том, что ребенок может совершить суицид - это вполне нормальная родительская реакция. Это не значит, что родители раздувают из мухи слона. К сожалению, после совершенного суицида уже ничего поделать нельзя, поэтому об этом следует думать заранее.

"Стройте доверительные отношения. Ребенок должен быть уверен, что он может обратиться за помощью в любом состоянии, с любой виной, страхом или решением - и его точно примут и поддержат, потому что любят и хотят, чтобы он был счастлив", - советует психиатр.

Родители должны создать открытую среду, в которой ребенок чувствует, что может делиться любыми чувствами или проблемами. Убедите ребенка, что вы готовы слушать и поддерживать. Начать следует с того, чтобы доказать ребенку, что вы на его стороне и он может вам рассказывать о личной жизни без осуждения.

"Обратите внимание на изменения в поведении. Будьте внимательны к изменениям в способе общения, интересах, сне, аппетите ребенка. Важно мониторить, какие отношения у ребенка с другими людьми, какие у него цели и желания формируются по жизни. Что он любит, что происходит в его жизни. Если же вся жизнь ребенка происходит за закрытыми дверями и вы этим не интересуетесь - это может стать проблемой в будущем", - предостерегает психиатр.

Она советует родителям сохранять спокойствие и понимание. Их эмоциональная поддержка может быть ключевой для того, чтобы ребенок почувствовал, что он не один со своими проблемами.