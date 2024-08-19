"Мысли разные": звезда украинских сериалов ответил, боится ли мобилизации

На вопрос ведущей, стоит ли Шахторин на военном учете, он ответил утвердительно.

"Да, с этим новым законом, я думаю. Ну сколько там по статистике 6 млн, приблизительно около 6 млн обновили из, я не знаю, 11 млн. Ну так себе, конечно, что где-то "засеялись" остальные", - отметил артист.

Актер в сериале "Друзі" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Также он ответил на провокационный вопрос Доротюк насчет возможной мобилизации.

"Я здесь, я не прячусь, вот, держите. Я понимаю, есть противники этой штуки, есть люди, которые за, мысли разные. Но в конце концов, да, я обновился. Очень хотелось бы, чтобы эти страшные времена были позади, но мы живем в моменте и должны делать все, чтобы это закончилось", - подытожил Шахторин.

Ярослав Шахторин - украинский актер кино, каскадер. Родился в 1998 году в Никополе. В 2015-м поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Шахторин в образе (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Он уже успел сняться в 13 фильмах и сериалах. В 2023 году вышла перезагрузка сериала "Женский доктор. Новая жизнь", где артист сыграл медбрата Максима. В мае 2024 года стартовали съемки уже второго сезона, премьера которого состоится уже осенью.

Актер в сериале "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Также в 2024 году вышел сериал "Друзья", в котором знаменитость сыграл одну из главных ролей. Сериал рассказывает о трех лучших друзьях. Они решают сделать сюрприз товарищу, который служит в ВСУ, и посетить его перед днем рождения.

Шахторин в сериале "Друзі" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Артист счастлив в браке со своей коллегой, актрисой Таисией Хвостовой. Они расписались в сентябре 2022 года, а спустя год сыграли свадьбу, на которую пригласили родных и близких.

С женой Таисией Хвостовой (фото: instagram.com/yaroslav_scha)