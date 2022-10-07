Не думайте о доме, как о крепости: Харчишин рассказал, что построит вместо разрушенного особняка в Гостомеле

Как отмечает музыкант, регистрация разрушенного дома в "Дія" - это еще даже не начало пути. Это всего лишь фиксация того, что жилье было разрушено и потом нужно будет просить компенсацию. Есть целая процедура, которую придется пройти людям, утратившим свои дома. Это вызов полиции, официальная фиксация разрушений, оценка убытков.

"То есть, нужно вызывать полицию, регистрировать это преступление. Вам нужно будет обязательно обратиться в гражданскую военную администрацию, получить акты, вызвать специальную комиссию. И это минимум, 3 или 4 документа, которые вам нужно получить. Сложность в моем случае в том, что из-за убийства головы села не могут собраться депутаты, не могут провести все на законодательном уровне.

Ответственность на себя должен брать новый голова ГВА, но он не имеет такого права. И это все может быть оспорено. И Гостомель не выдавал акты о разрушении. И только сейчас я его получил, наверное, одним из первых, этот акт. Город оплачивает комиссию, которую ты нанимаешь, в размере 5 тысяч и это действительно очень долго делается", - поделился Харчишин.

Он добавил, что пока не приедет комиссия и не выдаст соответствующий документ, хозяин дома не имеет права заниматься демонтажем или ремонтом. Артист признается, что ему уже нечего демонтировать, но без комиссии он не имел права даже зайти в разрушенный дом.

Фото: Так сейчас выглядит дом Валерий Харчишина (facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

Харчишин рассказал, что в свой дом он вложил около 200 тысяч. Сейчас восстанавливать там уже нечего и придется полностью отстроить дом заново.

Кроме основного дома, в период ковида музыкант рядом построил еще один домик - для родителей и как он признается, это постройка стала для него отдушиной во время пандемии. Он даже мебель сделал своими руками.

"Мы пошли другим путем. Украинцы к своему дому относятся, как к крепости и считают, что в твоей крепости будут жить твои дети, внуки, сестра, брат, кум, зять, потом еще Света приедет с Петром, и бабушка должна будет доживать тут. Короче, так ни у кого не было. Разве что вы живете в бедности, никто не работает и все живут вместе, как Кайдашева семья.

Поэтому не думайте о вашем доме, как о крепости. Не надо думать, чтобы он был капитальным и монументальным. Легкая конструкция - это тоже надежно, деревянный дом тоже горит, но даже в нем есть все шансы выжить, если вы сидите в нормальном подвале", - объяснил музыкант.

Он добавил, что демонтаж более легкой конструкции или деревянного дома потом будет значительно проще. Так как стены в каменном или кирпичном доме демонтировать стены тоже придется.

Харчишин считает, что панельные дома, каркасные или модульные - в разы дешевле и это уже современные технологии. Имеется в виду не модульные вагончики, а именно дома, которые привозят и собирают на участке. Такие дома сейчас эксплуатируются во всем мире.

Артист рассказал, что вместе с фондом "Відбудуємо разом" и другими строителями планирует отстроить целые улицы в тех городках, которые пострадали от войны более всего. Он посетил разрушенные городки в Киевской области и видел, какие их них разрушены больше всего.

"Я видел, как там сейчас живут люди. Мы хотим подарить не надежду, а целую улицу модульных домиков. В том числе хочу и себе поставить такой дом, чтобы на моем примере, чтобы мои дети туда вернулись. Показать, что это безопасно и надежно, и не временно", - добавил Харчишин.