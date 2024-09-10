"Думала, что мои родители погибли в Ирпене": история Оли Цыбульской в музее "Голоса мирных"

В начале полномасштабного вторжения родители известной певицы и ведущей Оли Цыбульской были в Ирпене. Связь потерялась и она не могла ни дозвониться к близким, ни приехать за ними. Она никогда не забудет это отчаяние. История Оли Цыбульской вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Я проклинала и себя и Бога, потому что чувствовала только бессилие. Мне говорили, что ничего невозможно узнать. Сбрасывали фото погибших людей, чтобы я посмотрела, это ли не мои родители", - рассказывает Оля Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу музея" Голоса Мирных Фонда Рината Ахметова.

Ведущая не хочет пересказывать все подробности тех событий: родители живы, и это лучшее из того, что могло случиться. Она ищет способы, чтобы быть поддержкой для других, хотя это бывает трудно. Ее секрет – держаться за тех, кто держится.

"Я держусь за бабушек, которые продают яблоки и говорят, что все будет нормально. За тех, кто радуется, что ночь была без тревоги и удалось выспаться. Я все время встречаю людей, которые верят и прилагают усилия, чтобы все закончилось не" , а Победой. Когда общаюсь с ними, у меня выравнивается спина", - говорит Оля.

И добавляет, что иногда позволяет себе поплакать, хотя очень не хочет, чтобы враг видел наши слезы.

Смотрите и слушайте его рассказ из первых уст по ссылке.

История Оли Цыбульской вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.