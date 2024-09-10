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"Думала, що мої батьки загинули в Ірпені": історія Олі Цибульської у музеї "Голоси мирних"

Вівторок 10 вересня 2024 17:07
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"Думала, що мої батьки загинули в Ірпені": історія Олі Цибульської у музеї "Голоси мирних" Фото: історія Олі Цибульської у музеї "Голоси мирних" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

На початку повномасштабного вторгнення батьки відомої співачки та ведучої Олі Цибульської були в Ірпені. Зв’язок втратився й вона не могла ні додзвонитися до близьких, ні приїхати за ними. Вона ніколи не забуде цей розпач. Історія Олі Цибульської увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Я проклинала і себе і Бога, бо відчувала тільки безсилля. Мені казали, що нічого неможливо дізнатися. Скидали фото загиблих людей, щоб я подивилася, чи це не мої батьки", - розповідає Оля Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Ведуча не хоче переповідати всі подробиці тих подій: батьки живі, і це найкраще з того, що могло трапитися. Натомість вона шукає способи, щоби бути підтримкою для інших, хоча це буває важко. Її секрет - триматися за тих, хто тримається.

"Я тримаюся за бабусь, які продають яблука й кажуть, що все буде нормально. За тих, хто радіє, що ніч була без тривоги й вдалося виспатися. Я весь час зустрічаю людей, які вірять і докладають зусиль, щоби все закінчилося не "перемир'ям", а Перемогою. Коли спілкуюся з ними, у мене вирівнюється спина", - говорить Оля.

І додає, що інколи дозволяє собі поплакати, хоча й дуже не хоче, щоби ворог бачив наші сльози.

Дивіться та слухайте її розповідь з перших вуст за посиланням.

Історія Олі Цибульської увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 115 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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