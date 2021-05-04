Вирізав з інтерв'ю слова про Голодомор і НКВД: Дудь виправдався за скандал

За словами, російського журналіста, у своїх інтерв'ю вони викидають всі нецікаві моменти, щоб вкластися в хронометраж, оскільки буває, що запис інтерв'ю йде 4-10 годин.

"Як правило, на монтажі викидається все нецікаве, Іноді - те, що могло б бути цікавим, але висловлено настільки незв'язно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати. Такий монтаж нам здається повагою і щодо глядача, і стосовно героя", - йдеться в повідомленні.

При цьому Дудь також опублікував ту частину інтерв'ю, яка була вирізана з підсумкового відео на YouTube.

"Якщо цього разу наша тактовність стосовно героя виявилася надмірною, ось, будь ласка. 12-хвилинний шматок відео без монтажних склеювань", - додав журналіст.