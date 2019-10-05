ДТП з кортежем Зеленського: як покарали винних після розслідування

Водії з кортежу президента Зеленського зіткнулися з автобусами з дітьми в липні під Запоріжжям
Водіїв з кортежу президента Володимира Зеленського, які 14 липня влаштували ДТП між Василівкою та Мелітополем під Запоріжжям, поліція притягла до адміністративної відповідальності. Про це передають "Українські новини" з посиланням на відповідь правоохоронців на відповідний запит.
Нагадаємо, що два автомобіля Volkswagen Touareg Volkswagen Transporter (входить до складу УДО) врізалися в автобуси з дітьми, які їхали в оздоровчий табір. В результаті аварії один з автобусів виїхав в кювет. На щастя обійшлося без жертв і постраждалих.
Поліція покарала водіїв з кортежу Зеленського за ДТП під Запоріжжям (фото: informator.ua)
Після дорожньо-транспортної пригоди в Головному управлінні НПУ в Запорізькій області заявили про складання двох протоколів стосовно водіїв кортежу президента за порушення ПДР за статтею 124. Додамо, що кримінальне провадження за фактом аварії не реєструвалося.
У Нацполіції розповіли про прийняття рішення щодо винуватців ДТП за результатами службового розслідування.
"Довбня та Блощинського притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді попередження про неповну службову відповідність", - заявили правоохоронці.
Водіїв з кортежу Зеленського за ДТП під Запоріжжям притягнуто до дисциплінарної відповідальності (Скрін ukranews.com)