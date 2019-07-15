Кортеж Зеленського потрапив у ДТП з дітьми: всі деталі, фото і відео

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП під Запоріжжям (Фото: колаж РБК-Україна)

ДТП з кортежем Зеленського сталася через недотримання ПДР

Автомобіль з кортежу Володимира Зеленського потрапив у ДТП в Запорізькій області. Аварія трапилася у неділю, 14 липня, між населеними пунктами Василівка та Мелітополь. Про це повідомляє прес-служба Управління держохорони у Facebook.

Як виявилося, два автомобіля Volkswagen Touareg і Volkswagen Transporter врізались в автобуси підприємства ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг", в яких їхали діти в оздоровчий табір.

Один з автобусів виїхав в кювет, а усі три Volkswagen отримали механічні пошкодження. Незважаючи на видиму серйозність пошкодження авто, обійшлося без постраждалих.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП під Запоріжжям (фото: informator.ua)

Спочатку повідомлялося, що всі три автомобіля належали Державній охороні. Але пізніше стало відомо, що лише один з них - Volkswagen Transporter входить до складу УДО. Він повертався в Київ на постійне місце дислокації, а Володимира Зеленського в автомобілі не було, він полетів у столицю на літаку.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП під Запоріжжям (фото: informator.ua)

За повідомленням місцевих видань, аварія сталася через недотримання правил дорожнього руху внаслідок обгону колони автобусів з дітьми.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП з дітьми під Запоріжжям (фото: informator.ua)

За інформацією видання Страна.uа, в Управлінні державної охорони зараз з 30 водіїв працює лише половина. І через брак кадрів і щільного графіка водії не сплять цілодобово, звідси - і ДТП.

Сьогодні утом між Васильевкой і Мелітополем колона автобусів з дітьми потрапила в ДТП. Як виявилося, автобуси з дітьми потрапили в ДТП з кортежем Зеленського - двома автомобілями Volkswagen Touareg і бусом служби безпеки президента За деякою інформацією, причиною аварії стала спроба автомобілів обігнати автобуси. На щастя, постраждалих немає і з дітьми все в порядку. Опубліковано Автомобільна Україна Неділя, 14 липня 2019 р.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП під Запоріжжям (відео: facebook.com/AvtomobilnaUkraina)

Відзначимо, що в публікації УГО спростували інформації про брак кадрів. Там зазначили, що штат співробітників повністю укомплектований, а водії працюють в нормальному графіку.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП під Запоріжжям (facebook.com/udoukyiv)

Пізніше з'явилася і відповідь прес-служби Офісу президента України. Втім, вони створили публікацію, пославшись на роз'яснення УДО, не додавши нічого нового.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП під Запоріжжям (скрін: facebook.com/president.gov.ua)

До речі, незважаючи на запевнення нового президента Володимира Зеленського про те, що в Києві більше не буде кортежів, процесію все-таки побачили на проспекті Григоренка. Момент пересування кортежу потрапив на відео.

Як ми раніше писали, у кортежі президента України Володимира Зеленського з'явився ще один, шостий автомобіль.