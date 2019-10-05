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ДТП с кортежем Зеленского: как наказали виновных после расследования

STYLERЖизнь    05.10.2019 - 18:11
ДТП с кортежем Зеленского: как наказали виновных после расследования
Полиция наказала водителей из кортежа Зеленского за ДТП под Запорожьем (Фото: коллаж РБК-Украина)

Водители из кортежа президента Зеленского столкнулись с автобусами с детьми в июле под Запорожьем

Водителей из кортежа президента Владимира Зеленского, которые 14 июля устроили ДТП между Васильевкой и Мелитополем под Запорожьем, полиция привлекла к административной ответственности. Об этом передают "Украинские новости" со ссылкой на ответ правоохранителей на соответствующий запрос.

Напомним, что два автомобиля Volkswagen Touareg и Volkswagen Transporter (входит в состав УГО) врезались в автобусы с детьми, которые ехали в оздоровительный лагерь. В результате аварии один из автобусов выехал в кювет. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

Полиция наказала водителей из кортежа Зеленского за ДТП под Запорожьем (фото: informator.ua)

После дорожно-транспортного происшествия в Главном управлении НПУ в Запорожской области заявили о составлении двух протоколов в отношении водителей кортежа президента за нарушение ПДД по статье 124. Добавим, что уголовное производство по факту аварии не регистрировалось.

В Нацполиции рассказали о принятии решения в отношении виновников ДТП по результатам служебного расследования.

"Довбня и Блощинского привлекли к административной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - заявили правоохранители.

ДТП с кортежем Зеленского: как наказали виновных после расследования

Водителей из кортежа Зеленского за ДТП под Запорожьем привлекли к дисциплинарной ответственности (Скрин ukranews.com)

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