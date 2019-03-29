Альтернатива є: топ-15 звичних продуктів, від яких варто відмовитися

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, чим замінити шкідливі продукти без збитку для здоров'я та краси

Професійний лікар-дієтолог і експерт по правильному харчуванню Катерина Толстікова запевняє, що звичним, але не здоровим продуктам харчування можна знайти не менш смачну, але набагато більш корисну альтернативу. Варто відмовитися від деяких з улюблених страв на користь здорової та збалансованої їжі, як самопочуття почне покращуватися, а зайва вага – йти. Про це експерт написала на сторінці в Instagram.

Так, вона зазначає, що багато із знайомих нам продуктів ведуть до ожиріння, не приносять користі і містять "порожні калорії", а також негативно впливають на загальний стан організму. Ось лідери антирейтингу, від яких варто відмовитися:

Солодкі напої (рідкий цукор – це порожні калорії, збільшують калорійність вашого раціону і призводять до ожиріння);

(рідкий цукор – це порожні калорії, збільшують калорійність вашого раціону і призводять до ожиріння); Альтернатива: вода (з лимоном, наприклад), кава, чорний чай без цукру!

Піца (тут все зрозуміло);

(тут все зрозуміло); Альтернатива: піца домашнього приготування з хороших інгредієнтів.

Білий/чорний і навіть будь хліб , якщо він зроблений тільки з борошна і цукру (порожні калорії, відсутність нутритивности=користі);

, якщо він зроблений тільки з борошна і цукру (порожні калорії, відсутність нутритивности=користі); Альтернатива: злаковий, цільнозерновий за умови прочитання складу повністю, домашнього приготування.

Фреші/соки (відсутність клітковини, мінімальна кількість вітаміну С, який, до того ж, дуже швидко руйнується);

Ілюстративне фото (pexels.com)

Альтернатива: грейпфрутовий фреш, випитий відразу після приготування і то, не частіше 1 рази в тиждень і з їжею або після їжі! А краще, з'їсти грейпфрут цілком або ягоди!

Промислові рослинні олії (соєва/канола/кукурудзяна/бавовняна/соняшникова) – містять велику кількість Омега-6 (виноградних кісточок, до речі, теж), порушують співвідношення Омега-6, Омега-3, що призводить до хронічних запальних процесів в організмі;

(соєва/канола/кукурудзяна/бавовняна/соняшникова) – містять велику кількість Омега-6 (виноградних кісточок, до речі, теж), порушують співвідношення Омега-6, Омега-3, що призводить до хронічних запальних процесів в організмі; Альтернатива: кокосове масло, топлене, лляна, оливкова, масло авокадо.

Маргарин (наявність транс-жирів);

(наявність транс-жирів); Альтернатива: вершкове/топлене масло 82.5%.

Випічка, торти (наявність великої кількості цукру, незрозумілого жиру і муки) – нуль користі, багато порожніх калорій;

(наявність великої кількості цукру, незрозумілого жиру і муки) – нуль користі, багато порожніх калорій; Альтернатива: свіжоспечене домашнє печиво з правильних продуктів.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Картопля фрі і чіпси (наявність акриламіду, великої кількості незрозумілого масла, солі + дуже легко перебрати за кількістю);

(наявність акриламіду, великої кількості незрозумілого масла, солі + дуже легко перебрати за кількістю); Альтернатива: картопля відварна/печений, кокосові чіпси/фруктові (дозувати).

Безглютенова їжа швидкого приготування (особливо тим, кому не показана) – найчастіше за словом "без глютену" ховається наявність інших некорисних інгредієнтів – цукор, олія, кукурудзяний крохмаль, сиропи, крохмаль тапіока. Це все теж калорії, причому порожні;

(особливо тим, кому не показана) – найчастіше за словом "без глютену" ховається наявність інших некорисних інгредієнтів – цукор, олія, кукурудзяний крохмаль, сиропи, крохмаль тапіока. Це все теж калорії, причому порожні; Альтернатива: вибирати тільки моно продукти "без глютену": злаки, а не печиво!

Сироп агави – велика кількість фруктози в чистому вигляді – це додаткові калорії + ймовірність розвитку ожиріння, збільшення сечової кислоти і хронічного запалення всередині організму;

– велика кількість фруктози в чистому вигляді – це додаткові калорії + ймовірність розвитку ожиріння, збільшення сечової кислоти і хронічного запалення всередині організму; Альтернатива: стевія, эритрол, сироп топінамбура, а краще уникати зовсім.

Йогурти з 0% жирністю – це найчастіше обман. Вони містять додатковий крохмаль, а кількість корисних бактерій зводиться до мінімуму, особливо після пастеризації;

– це найчастіше обман. Вони містять додатковий крохмаль, а кількість корисних бактерій зводиться до мінімуму, особливо після пастеризації; Альтернатива: йогурт домашнього приготування або покупної з 2% жирністю і живими бактеріями.

Плавлені сирки і сиркові продукти – ці продукти взагалі нічого спільного з сиром не мають. Найчастіше туди підмішують рослинні масла та інші добавки для додання смаку. Велика кількість жиру і порожніх калорій;

– ці продукти взагалі нічого спільного з сиром не мають. Найчастіше туди підмішують рослинні масла та інші добавки для додання смаку. Велика кількість жиру і порожніх калорій; Альтернатива: хороший натуральний витриманий сир пармезан, приміром, або козячий!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Перероблене м'ясо (сосиски, салямі, шинка, копченості, консерви м'ясо, ковбаса) – все це нічого спільного з м'ясом не має. Навіть самі натуральні (дитячі) сосиски містять велику кількість солі, сої і непотрібних інгредієнтів, а ще збільшують ризик розвитку онкології, теж саме відноситься до сосисок "Фітнес" і "ЗОЖ"!

(сосиски, салямі, шинка, копченості, консерви м'ясо, ковбаса) – все це нічого спільного з м'ясом не має. Навіть самі натуральні (дитячі) сосиски містять велику кількість солі, сої і непотрібних інгредієнтів, а ще збільшують ризик розвитку онкології, теж саме відноситься до сосисок "Фітнес" і "ЗОЖ"! Альтернатива: незбиране м'ясо, але якщо все-таки бекон/прошутто і т. д. – то тільки там, де ви впевнені у походженні і в тому, як годували цю тварину.

Рослинне молоко – наше "популярно-ЗОЖное" час виробники поширюють ці товари направо і наліво, і той, хто не читає склади, може пропустити велику кількість цукру, стабілізаторів, консервантів, сахарозаменитей і інших речовин;

– наше "популярно-ЗОЖное" час виробники поширюють ці товари направо і наліво, і той, хто не читає склади, може пропустити велику кількість цукру, стабілізаторів, консервантів, сахарозаменитей і інших речовин; Альтернатива: робіть рослинне молоко вдома або купуючи його, читайте склад.

Ілюстративне фото (pexels.com)

"Дитяче харчування", "фітнес", "харчування для діабетиків" - все це маркетингові виверти. Ці продукти містять велику кількість фруктози, незрозумілих жирів і порожніх калорій. Уважно читайте склади, а краще обходьте стороною;

- все це маркетингові виверти. Ці продукти містять велику кількість фруктози, незрозумілих жирів і порожніх калорій. Уважно читайте склади, а краще обходьте стороною; Альтернатива: як нагодувати дитину, так і діабетика можна цілісною корисною їжею без всяких хитрощів.

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