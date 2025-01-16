Жена звезды сборной Украины назвала его любимые блюда

Любимые блюда Ефима Конопли

"Я больше всего люблю овсянку с соленой карамелью и бананом и пасту Болоньезе. Муж - мой борщ и блины. Я готовлю сама. Для меня это проявление заботы о родных", - сказала его законная избранница.

"Я люблю борщ и пельмени со сметаной и свежим огурцом. Это мои любимые блюда детства. Даже пару раз сама лепила мужу", - добавила она.

Ефим и Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

Также Конопля поделилась, какие правила и ритуалы являются обязательными в их семье.

"Мы завтракаем, обедаем и ужинаем только вместе. Выходной - семейный день. Праздники в кругу семьи. Из обязательного - это уважение друг к другу. Это основа основ. И конечно, качественно проведенное время вместе", - отметила Анастасия.

Кроме того, возлюбленная звезды спорта сказала, что сейчас все украинцы переживают непростое время, а потому приходится подстраиваться под обстоятельства. Они с мужем выбрали для себя - строить счастье и держать фокус на позитив.

"У нас много общих хобби и интересов. Мы всегда находим время для того, чтобы провести его вместе с дочкой, или вдвоем. Так и вдохновляемся. Друг другом", - рассказала звезда соцсетей.

Пара, как известно, воспитывает маленькую дочь, а предложение любимой Ефим сделал в Париже, устроив для нее романтический сюрприз. В соцсетях Анастасия публиковала кадры этого особого события.

Ефим и Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

Напоследок Конопля озвучила детали о своем привычном дне в тот момент, когда Ефим находится на сборах или матчах.

"В качестве примера приведу свой стандартный день. Я встаю всегда рано. В 6-7 утра. Привожу себя в порядок, готовлю завтрак. Затем просыпается дочь и мы завтракаем. Идем в бассейн или на "развивашки". Обедаем и я еду в зал. Пробежка, потом силовая или функционал. Теннис, или пилатес", - рассказала она.

После этого, по словам молодой мамы, они идут с дочкой гулять, ужинают, а также уделяют время домашним любимцам. Когда Анастасия уже укладывает ребенка спать, то уделяет немного времени для себя: читает и морально отдыхает. Такая рутина в их семье происходит тогда, когда на день нет срочных планов или задач.

Анастасия Конопля уделяет достаточно времени спорту (фото: instagram.com/iamkotikk)