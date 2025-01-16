"Была жертвой буллинга". Жена известного футболиста призналась, как поборола комплексы

Анастасия Конопля - избранница защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли. И она откровенно рассказала о подробностях своего детства, а также прокомментировала, как ей удается поддерживать такую великолепную физическую форму.

Что говорит Анастасия Конопля

Так, девушка признается, что не принимает на свой счет стереотипы о внешности жен футболистов, а также не переживает из-за предубеждений о так называемой "искусственной красоте". По ее мнению, каждый должен жить так, как считает нужным и как ему комфортно.

"Я считаю себя красивой, эрудированной и уверенной в себе. Фокусируюсь только на положительных мыслях относительно меня и моих близких. Чьи-то предубеждения опровергать не люблю. Каждый считает так, как ему нужно и комфортно. Мне и моим близким в себе все нравится. Поэтому это самое главное", - объясняет свое мнение звезда соцсетей.

Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

Однако Конопля признается, что в детстве была жертвой буллинга. Но при этом росла без рамок и предубеждений в голове. Поддержкой для нее стала ее бабушка, которая всегда повторяла девушке, что та - невероятная.

"Я была жертвой буллинга долгое время. Всегда выделялась, была громкой, яркой, без предубеждений и рамок в голове. Многие люди пытались сломить меня, но у них не получилось. Моя бабушка всегда говорила мне, что я лучший и самый светлый человек - это помогало и помогает мне двигаться по жизни и не опускать рук", - рассказывает избранница Ефима.

Кроме того, Анастасия также раскрыла свои секреты по поддержанию идеальной формы. Основной - это дисциплина.

"Секрет моей формы очень прост - это дисциплина. Я не представляю своей жизни без спорта, поэтому у меня 7-8 тренировок в неделю. Относительно секретов красоты - то это генетика и немного правильно подобранного ухода, и любовь, конечно же", - говорит она.

Анастасия Конопля ведет активный образ жизни (фото: instagram.com/iamkotikk)

Также жена Конопли рассказала о своих вкусовых предпочтениях и назвала любимые украинские блюда. В частности, она призналась, что ест все, что хочет, но придерживается следующего принципа: 80% - здоровое питание и 20% - все, чего хочется душе.

"Я люблю борщ и пельмени со сметаной и свежим огурцом. Это мои любимые блюда детства. Даже пару раз сама лепила мужу", - добавила она.

Анастасия Конопля с мужем и дочкой (фото: instagram.com/iamkotikk)